Medien: Dembélé wieder zu spät beim Barca-Training

Ousmane Dembélé ist in der Vergangenheit bereits negativ aufgefallen

Dass der ehemalige BVB-Profi Ousmane Dembélé Probleme mit der Disziplin hat, ist nicht zuletzt bei seiner erstrittenen Flucht aus Dortmund deutlich geworden. Nun droht dem 21-Jährigem womöglich wieder Ärger wegen mangelnder Pünktlichkeit.

Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" und der Radiosender "Rac 1" übereinstimmend berichten, verpasste Dembélé am Sonntag wieder weite Teile des Mannschaftstrainings beim FC Barcelona.

Statt um 11 Uhr mit der Mannschaft den Trainingsplatz zu betreten, erschien der Flügelspieler erst gegen 13 Uhr auf dem Klub-Gelände. In der Folge absolvierte der Franzose eine individuelle Einheit.

Wiederholungstäter Dembélé droht Ärger

Als Wiederholungstäter könnte dem Nationalspieler nun eine Suspendierung drohen. Bereits im November hatte der Offensivspieler das Training der Katalanen versäumt. Damals kursierten Gerüchte, der Youngster habe die vorherige Nacht vor seiner Spielekonsole verbracht und die Einheit am nächsten Tag schlicht verschlafen.

Es war von einem Ultimatum von Barca-Coach Ernesto Valverde die Rede. Auch seine Mitspieler gaben sich ob des Verhaltens ihres Teamkollegens kritisch.

Die jüngste Entgleisung des Weltmeisters kommt jetzt inmitten eines sportlichen Aufwärtstrends. In den letzten beiden Ligaspielen war Dembélé in die Startelf zurückgekehrt und hatte am Samstag beim 4:0-Sieg gegen den Stadtrivalen Espanyol gar einen Treffer erzielt.