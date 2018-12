Robben kokettiert mit Kariereende

Arjen Robben kann sich ein endgültiges Karriereende im Sommer vorstellen

Vor einer Woche bestätigte Arjen Robben offiziell seinen Abgang vom FC Bayern München im Sommer. Ob es für den Niederländer nach elf Jahren beim Rekordmeister bei einem anderen Klub weiter geht oder er die Fußballschuhe ganz an den Nagel hängt, weiß der 34-jährige Flügelflitzer indes noch nicht.

"Vielleicht höre ich ganz auf", erklärt Robben im Interview mit dem "kicker". Wenn ein Angebot kommt, von dem ich zu hundert Prozent überzeugt bin und sage, das ist noch mal was Schönes, das will ich machen, dann spiele ich weiter. Wenn das ideale Angebot nicht kommt, dann kann auch Schluss sein."

Zuletzt zogen Gerüchte ihre Kreise, dass sich Robben im Sommer seinem niederländischen Heimat-Klub FC Groningen anschließe, der Linksfuß betont aber, dass er in dieser Hinsicht niemandem falsche Versprechungen machen möchte. "Ich habe auch schon früher gesagt, dass ich nichts versprechen kann, was eine Rückkehr angeht", so Robben zu den Spekulationen. Für das kommende Jahr sei bislang noch "alles offen".

Mit der Entscheidung, selbst die Initiative in die Hand genommen zu haben und von sich aus zu sagen, dass er die Münchner im Sommer verlassen werde, ist Robben nach wie vor sehr zufrieden. "Es herrscht Klarheit für alle Seiten, und so werden die letzten Monate nochmal eine ganz besondere Zeit", sagt der Niederländer, der den deutschen Rekordmeister im Finale 2013 gegen den BVB in der 89. Minute zum Champions-League-Titel schoss. "Es gibt kaum etwas Schöneres, als so abtreten zu können, wie ich das tue", freut sich Robben.

In bislang 305 Pflichtspielen für den FC Bayern erzielte der Niederländer 143 Treffer. In der Ära Robben wurden die Bayern einmal Champions-League-Sieger, siebenmal Deutscher Meister, viermal Pokalsieger und einmal FIFA-Klub-Weltmeister. 2010 wurde der Angreifer zum Fußballer des Jahres und zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt.