Drama pur! River Plate holt den Titel

Juan Quintero stellte die Weichen für River auf Sieg

Der argentinische Fußball-Traditionsklub River Plate hat zum vierten Mal die Copa Libertadores gewonnen. Der Verein aus der Hauptstadt Buenos Aires sicherte sich die Krone des südamerikanischen Vereinsfußballs durch ein 3:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung über den Stadt- und Erzrivalen Boca Juniors im nach Madrid verlegten Final-Rückspiel. Das Hinspiel am 10. November war 2:2 ausgegangen.

Dario Benedetto (44.) traf im Estadio Santiago Bernabeu, in dem normalerweise Champions-League-Sieger Real Madrid seine Heimspiele austrägt, kurz vor der Pause zur Boca-Führung. Lucas Pratto (68.) gelang der Ausgleich für die in der zweiten Halbzeit stärker agierenden Mannen von River.-Coach Marcelo Gallardo.

In der Verlängerung ging das Drama im Prestigeträchtigen Stadtduell um Südamerikas Fußballkrone in den finalen und turbulenten Akt. Zunächst flog Boca-Akteur Wilmar Barios in der 92. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung traf Juan Quintero (109.) mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumkante ins Glück für River. In der 120. Minute traf Boc noch einmal den Pfosten, bevor Gonzalo Martínez nach einem Konter gegen die Aufgerückten Gegner in der Nachspielzeit alles klar machte.

Die Partie hätte eigentlich am 24. November im Stadion von River Plate stattfinden sollen. Bei der Anfahrt wurde der Boca-Mannschaftsbus allerdings von River-Anhängern attackiert und unter anderem mit Steinen beworfen, Scheiben gingen zu Bruch, mehrere Boca-Profis wurden verletzt. Der südamerikanische Verband CONMEBOL verlegte das Spiel Ende November wegen Sicherheitsbedenken in die spanische Hauptstadt.