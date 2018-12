FC Villarreal setzt Trainer Javier Calleja vor die Tür

Nicht mehr länger Trainer in Villarreal: Javier Calleja

Der spanische Fußball-Erstligist FC Villarreal hat sich am Montag von Trainer Javier Calleja getrennt. Der Klub zog nach dem 2:3 gegen Celta Vigo am Samstag die Reißleine, eine Entscheidung über die Nachfolge ist noch nicht getroffen worden.

Villarreal belegt aktuell mit 14 Punkten nur den 17. Tabellenplatz in La Liga und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Calleja hatte den Trainerposten im Sommer 2017 von Fran Escriba übernommen und hatte den Verein in der vergangenen Saison auf Rang fünf und damit in die Europa League geführt.

Eine Entscheidung über die Nachfolge soll laut Vereinsangaben "in den nächsten Stunden" bekannt gegeben werden.