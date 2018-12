Trotz Personalnot: BVB will Chance auf Platz eins wahren

BVB-Coach Lucien Favre muss auf zahlreiche Stammspieler verzichten

Vereinschef Hans-Joachim Watzke entpuppte sich als Spaßbremse. Bei aller Freude über den vielumjubelten Derbysieg beim FC Schalke 04 und den anhaltenden Höhenflug nahm er die Dortmunder Profis in die Pflicht.

"Die Fans dürfen gerne feiern. Aber wir sollten nicht in Triumphgeheul ausbrechen, sondern uns auf Monaco und die weiteren Spiele konzentrieren", forderte der Geschäftsführer des BVB mit Blick auf das Gruppenfinale in der Champions League am Dienstag (21:00 Uhr) bei AS Monaco und dem strammen Programm in der Bundesliga bis zur Winterpause. Allerdings fehlen Trainer Lucien Favre im Kampf um dem Gruppensieg in der Königsklasse wichtige Stars.

Beim Abflug am Vormittag von Dortmund an die sonnige Côte d’Azur stiegen die angeschlagenen Profis Marco Reus (Oberschenkel), Thomas Delaney (Wade), Jacob Bruun Larsen und Lukasz Piszczek (beide Knieprobleme) sowie Dan-Axel Zagadou (Fußstauchung) erst gar nicht in den Flieger. "Einige Spieler sind angeschlagen. Viele von ihnen mussten wir schon in den letzten Wochen durchschleppen", sagte Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung.

Stammkräfte bekommen Pause

Zudem verzichtete Favre auf Jadon Sancho, der wegen des Todes seiner Großmutter nach England flog, und auf Axel Witsel, der geschont werden soll. "Wir reisen trotzdem mit einer schlagkräftigen Truppe an", stellte Kehl klar.

Es ist nachvollziehbar, dass der Schweizer Fußball-Lehrer Favre wichtigen Stammkräften wie Reus und Witsel eine Pause gönnt. Schließlich hat Kapitän Reus in dieser Saison bereits 1823 von 1950 möglichen Spielminuten bestritten. Der Belgier Witsel steht dem mit 1694 Minuten kaum nach.

Reus verspürte schon am Samstag nach dem Derbysieg Müdigkeit. "Man merkt so langsam, dass die Kraft nicht mehr so ist wie am Anfang der Saison. Natürlich ist jedes Spiel wichtig. Aber im Endeffekt muss man mal mit dem Trainer sprechen, was er plant", sagte der Nationalspieler, und fügte an: "Es ist gut, dass wir viele Spieler haben, die über genügend Qualität verfügen."

Straffes Programm in der Bundesliga

Schließlich stehen in der kurzen Zeit bis zur Winterpause auch noch die drei Liga-Spiele gegen Bremen, Düsseldorf und Mönchengladbach an.

Viel Zeit, das 2:1 beim Erzrivalen Schalke 04 auszukosten, blieb also nicht. Nur knapp zwei Tage, nachdem hunderte Fans ihren Lieblingen bei der Rückkehr aus Gelsenkirchen einen triumphalen Empfang bereitet hatten, brach der Liga-Spitzenreiter ins Fürstentum auf. Im Idealfall könnte er als Gruppensieger in das bereits gebuchte Achtelfinale einziehen und eine bisher starke Saison in der Königsklasse veredeln. "Der Derby-Sieg war sehr leidenschaftlich, das sollten die Spieler mitnehmen", sagte Kehl.

BVB hofft auf Atlético-Patzer

Gelingt dem momentanen Gruppenersten Atlético Madrid (12 Punkte) beim Dritten FC Brügge (5) kein Sieg, würde der BVB (10) mit einem Erfolg über das bisher noch sieglose Schlusslicht AS Monaco (1) an den Spaniern vorbeiziehen. In diesem Fall blieben dem Revierklub bei der Auslosung des Achtelfinales am 17. Dezember Hochkaräter wie der FC Barcelona und Real Madrid erspart, die bereits als Gruppensieger feststehen. "Es wäre schön, wenn es noch klappt", sagte BVB-Torhüter Roman Bürki.

Auch mit der zweiten Garde scheint die Aufgabe in Monaco lösbar. Schließlich wartet das Team des neuen AS-Trainers Thierry Henry seit 13 Europapokalspielen auf einen Sieg und ist Tabellenvorletzter der französischen Ligue 1. "Wir haben Selbstvertrauen und die nicht. Das sollten wir nutzen", bemerkte Bürki.