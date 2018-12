"Ziele gefährdet": Bielefeld feuert Saibene

Arminia Bielefeld hat sich von Jeff Saibene getrennt

Achter Trainerwechsel in dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga: Arminia Bielefeld hat sich von Coach Jeff Saibene getrennt. Der 50 Jahre alte Luxemburger musste nach zehn Pflichtspielen in Folge ohne Sieg gehen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Am Sonntag waren die Ostwestfalen über ein 1:1 gegen den Tabellenvorletzten SV Sandhausen nicht hinausgekommen.

"In dieser Spielzeit ist die erhoffte sportliche Entwicklung leider ausgeblieben. Wir sehen das Erreichen unserer Ziele als gefährdet an", begründete Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi die Entlassung.

Saibene war 20 Monate auf der Alm tätig gewesen. Er bewahrte in seiner ersten Zeit in der Spielzeit 2016/17 als Retter die Arminia vor dem Abstieg und führte das Team in der vergangenen Saison überraschend auf den vierten Tabellenplatz, die Teilnahme an der Relegation zur Bundesliga wurde knapp verpasst.

In dieser Saison scheint hingegen wieder Abstiegskampf angesagt zu sein. Zurzeit belegt Bielefeld mit 15 Punkten den 14. Tabellenplatz.

"Ich bedanke mich bei der Mannschaft, dem Club und den Fans von Arminia Bielefeld für eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Die Erinnerungen an meine Zeit in Bielefeld sind absolut positiv", erklärte Saibene.

Zusammen mit dem Chefcoach muss auch Co-Trainer Carsten Rump den Klub verlassen. Er soll womöglich anderweitig bei der Arminia eingebunden werden.