Medien: BVB forciert Verlängerung mit Favre

Lucien Favre hat sich beim BVB in kürzester Zeit einen Namen gemacht

In weniger als sechs Monaten hat Lucien Favre beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund Erstaunliches geleistet. Unter dem Schweizer Trainer eilt der BVB von Sieg zu Sieg.

Die Herbstmeisterschaft ist zum Greifen nah, das Achtelfinale in der Champions League längst eingetütet. Da verwundert es kaum, dass die Verantwortlichen den bis 2020 laufenden Vertrag mit dem 61-Jährigen verlängern wollen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" am Montag berichten, tüfteln Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc bereits an einem neuen, langfristigen Arbeitspapier für Favre.

Einen konkreten Termin für Verhandlungen gebe es allerdings noch nicht. Watzke hält sich bedeckt: "Wir werden zu gegebener Zeit die Gespräche aufnehmen, das wird intern mit Lucien und seinem Berater passieren."

In Branchenkreisen wird gemunkelt, dass der BVB schon in der Winterpause Nägel mit Köpfen machen will. Im Falle einer Übereinkunft winkt dem Coach eine saftige Gehaltserhöhung.