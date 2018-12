Spanien: Videobeweis im Pokal und der 2. Liga

Spanien erweitert Einsatz des Videobeweises

Der Videobeweis wird ab Januar auch im spanischen Pokal sowie ab der Saison 2019/2020 auch in der zweitklassigen Segunda Division eingeführt. Das gab der spanische Fußballverband RFEF am Dienstag bekannt.

In der Primera División gibt es den Videoschiedsrichter (VAR) bei spielentscheidenden Situationen wie Toren, Elfmetern und Roten Karten bereits in der aktuellen Spielzeit.

In Deutschland wird der Videobeweis in der 2. Bundesliga bislang nur testweise in einer Offline-Phase eingesetzt. Über die offizielle Einführung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Im DFB-Pokal können Schiedsrichter ab dem Viertelfinale auf den VAR zurückgreifen.