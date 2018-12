Nach Aussprache: Zusammenspiel mit Müller "nun besser"

Thomas Müller und Robert Lewandowski sind in dieser Saison für den FC Bayern enorm wichtig

Offensivspieler Thomas Müller ist mit drei Scorerpunkten aus den letzten drei Bundesliga-Spielen für den jüngsten Aufwärtstrend des FC Bayern München mitverantwortlich. Das hat wohl auch mit einer Aussprache mit Trainer Niko Kovac zu tun.

Nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf, bei dem Müller selbst einen Doppelpack erzielte, haben sich vier Münchner Führungsspieler mit den Verantwortlichen und dem Trainer zusammengesetzt, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Mit dabei war auch Thomas Müller, der sich laut "Sport Bild" für eine andere Ausrichtung in der Offensive ausgesprochen haben soll.

Neben Müller waren auch Manuel Neuer, Franck Ribéry und Robert Lewandowski bei den Gesprächen zugegen. Der Pole bestätigte hinterher, dass die internen Diskussionen Früchte getragen haben: "Das Thema Strafraumbesetzung haben wir jetzt intern besprochen. Das wird nun besser umgesetzt - auch dank Thomas Müller."

Der 29-Jährige agiert unter Kovac nun - wie schon zu Saisonbeginn - hinter den Spitzen in der Zentrale. Müller weicht somit weniger auf die Flügel aus, das Zusammenspiel mit Robert Lewandowski funktioniert seither wieder besser. "Mit Thomas neben mir wird es leichter, er hilft auch mir sehr viel, wir ergänzen uns sehr gut", zitiert das Sportblatt den Mittelstürmer.

Müller erklärte Kovac seine Stärken

Der "Sport Bild" zufolge hatte Müller seinem Trainer schon in der Saisonvorbereitung in einem Vier-Augen-Gespräch mitgeteilt, dass er seine eigenen Stärken und Schwächen genau kenne.

Müller erklärte in diesem Zuge offenbar, dass er auf den Flügeln gerne ausgeholfen habe, wenn sich Arjen Robben verletzt hat. Seine beste Position sei aber die hinter Robert Lewandowski im Zentrum.

Die Zahlen in dieser Saison untermalen die Wichtigkeit des Duos für den FC Bayern: An 18 der 28 Toren in der laufenden Spielzeit waren Müller oder Lewandowski beteiligt. Alleine waren sie für dreizehn Tore der Münchner verantwortlich.