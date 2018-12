Ajax-Coach über Bayern-Jahre: "Wie ein Sechser im Lotto"

Erik ten Hag coacht den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam

Vor dem entscheidenden Duell gegen den FC Bayern München um den Gruppensieg in der Champions League (Mittwoch ab 21:00 Uhr) hat sich der Chefcoach von Ajax Amsterdam über seine Vergangenheit beim deutschen Rekordmeister geäußert.

Erik ten Hag war zwei Jahre lang beim FC Bayern beschäftigt, arbeitete von 2013 bis 2015 als Coach der zweiten Mannschaft der Münchner. Aus dieser Zeit ist dem 48-Jährigen besonders die Zusammenarbeit mit dem damaligen FCB-Cheftrainer Pep Guardiola in Erinnerung geblieben.

"Pep ist ein exzellenter Fachmann", machte ten Hag im Gespräch mit der "Sport Bild" deutlich. "Seine Trainingsinhalte sind sensationell. Immer offensiv, immer dominant, immer aktiv."

Noch besser sei "sein Gespür, um die Power und die Inhalte aus den Trainingseinheiten auf das Spielfeld zu übertragen". Seine Team "spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball", berichtete der heutige Ajax-Übungsleiter über die zwei Spielzeiten mit dem spanischen Startrainer, der derzeit in der englischen Premier League bei Manchester City große Erfolge feiert.

ten Hag: "Entscheidung nie bereut"

"Bei einem so großen Verein wie dem FC Bayern mit so prägenden Persönlichkeiten wie Pep und auch Matthias Sammer zu arbeiten, war wie ein Sechser im Lotto", fasste ten Hag in der "Sport Bild" zusammen.

In seiner niederländischen Heimat wurde ten Hag vor fünf Jahren nach eigener Aussage vielfach dafür belächelt, nach Deutschland in die viertklassige Regionalliga zu Bayerns U23-Team zu wechseln.

Für den einstigen Mittelfeldspieler stand aber bereits damals fest: "Es war eine große Chance, mich als Trainer weiterzuentwickeln und viel Wissen von der Arbeit bei einem Weltklasseklub zu bekommen. Viele Leute in Holland haben mit dem Kopf geschüttelt, als ich von der Eredivisie in die Regionalliga gegangen bin. Ich habe die Entscheidung nie bereut."