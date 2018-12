Medien: Suspendierung war für Sancho der Weckruf

Jadon Sancho ist einer der Überflieger beim BVB in dieser Saison

Jadon Sancho hat für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nicht nur das ersehnte Siegtor im Revierderby gegen den FC Schalke 04 erzielt. Auch sonst trumpft der Engländer in dieser Saison groß auf. Eine Strafmaßnahme von Ex-BVB-Coach Peter Stöger hat offenbar einen Anteil an der Entwicklung des 18-Jährigen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, musste Jadon Sancho Anfang März bei der U19 des BVB im Derby gegen Schalke 04 aushelfen, weil er zuvor dreimal verspätet zum Training der Profis erschien. Für den damaligen Trainer Stöger Grund genug, um dem Youngster einen Denkzettel zu verpassen.

Sancho, der zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Bundesliga-Spiele absolviert hatte, stand gegen Eintracht Frankfurt (3:2) daher nicht im Kader. Eine Entscheidung, die dem Fachblatt zufolge bei den BVB-Verantwortlichen zunächst nicht gut ankam. Dortmund habe das Top-Talent nicht verpflichtet, damit er bei den Junioren spielt.

Sportdirektor Michael Zorc nahm laut "Sport Bild" den Wirbel um Jadon Sancho schließlich zum Anlass, um ein klärendes Gespräch zu führen. Damit brachte er den Flügelstürmer offenbar zum Umdenken. Fortan präsentierte sich Sancho professioneller.

Kehl über Sancho: "Hat sich kaum etwas anmerken lassen"

"Jadon hat in den letzten Monaten einen großen Schritt gemacht", zitiert das Sportblatt Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung der Borussia: "Nicht nur, was seine sportliche, sondern auch was seine persönliche Entwicklung betrifft."

Im Revierderby gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag zeigte sich Sancho als Teamplayer. Obwohl er zwei Tage zuvor einen Todesfall in der Familie verarbeiten musste, unterstützte er das Team. "Der Tod seiner Großmutter war ein schwerer Schicksalsschlag für Jadon. Er hat sich kaum etwas anmerken lassen, aber wir haben gespürt, wie sehr es ihn bewegt."

Deshalb verzichtete BVB-Trainer Lucien Favre auf den Angreifer in der Champions League gegen Monaco (2:0). Sancho durfte zu seiner Familie nach England fliegen.