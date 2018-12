Reschke über Winter-Verkauf von Pavard

Michael Reschke will Pavard nicht im Winter ziehen lassen

Schon seit längerem wird Benjamin Pavard von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Einzig der Wechsel-Zeitpunkt scheint noch offen. Einem Winter-Verkauf hat der VfB-Sportvorstand Michael Reschke aber einen Riegel vorgeschoben.

"Es gibt keine Überlegungen, Benjamin Pavard in der Winterpause abzugeben", stellte Reschke gegenüber "Sport 1" klar. Zuvor hatte "Sky" berichtet, dass Pavard selbst einen Winter-Transfer zu den Münchnern präferiere.

Allerdings dementierte auch Bayern-Trainer Niko Kovac einen Wechsel des Weltmeisters an die Säbener Straße in der Winterpause. Angesichts des breiten Angebots in der Innenverteidigung mache es "keinen Sinn, noch einen vierten, fünften oder sechsten zu holen".

Ein Transfer in der Winterpause ist aber ohnehin unwahrscheinlich, da die Ausstiegsklausel für den Franzosen nicht im Winter greift. Diese soll bei 35 Millionen Euro liegen. Dementsprechend wäre ein Wechsel vor der Sommerpause wahrscheinlich deutlich teurer.

Aktuell fehlt der 22-Jährige dem VfB Stuttgart mit einem Muskelbündelriss im Oberschenkel. Erst zu Beginn der Rückrunde ist mit einer Rückkehr des Abwehrspieler zu rechnen.