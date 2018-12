Mertesacker legt Bayern Wenger nahe

Per Mertesacker (l.) und Arsène Wenger kennen sich noch bestens aus gemeinsamer Zeit in London

Der FC Bayern München hat die turbulenten Tage vorerst hinter sich gebracht, Trainer Niko Kovac sitzt nach den jüngsten Siegen in der Bundesliga wieder fester im Sattel. Per Mertesacker legt dem deutschen Fußball-Rekordmeister nun einen Kandidaten für den Fall der Fälle nahe.

"Aktuell suchen die Bayern keinen Trainer. Aber wenn sie einen suchen, dann sind sie gut beraten, sich auch mit Wenger zu befassen", so Mertesacker gegenüber der "Sport Bild". Der 69 Jahre alte Trainer ist seit seinem Abschied vom FC Arsenal ohne neuen Klub.

Zuletzt bekannte der Franzose, dass er die Arbeit an der Seitenlinie "vermisse". Auch künftig will er als Trainer seine Erfahrung weitergeben. Bei den Münchnern gilt ein Engagement aufgrund der positiven Entwicklung der vergangenen Wochen jedoch als unwahrscheinlich. Mit Arsène Wenger habe der FC Bayern noch keinen Kontakt gehabt, hatte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic unlängst bekräftigt.

Beim FC Arsenal ist seit Sommer unterdessen der Spanier Unai Emery am Werk. Per Mertesacker lobte die Arbeit des Basken, der mit den Londonern seit 21 Pflichtspielen in Folge unbesiegt ist. "Tristesse" sei "durch Begeisterung ersetzt worden", so der einstige Innenverteidiger: "Die Ansprachen sind klar und leicht zu verstehen. Das hilft auch den vielen Spielern, die selbst nicht so gut Englisch sprechen."

Mertesacker über Aubameyang und Özil

Großen Anteil am Höhenflug der Gunners habe allerdings auch Ex-BVB-Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang. In 16 Spielen war der Gabuner zehnmal erfolgreich, auch abseits des Rasens sei er ein wichtiger Faktor. "Ich mag Auba als Typen ungemein. Er gibt sich ganz bescheiden und verhält sich in der Kabine und auch Kantine sehr respektvoll."

Undiszipliniertheiten, die sich Aubameyang in seiner Zeit bei Borussia Dortmund immer wieder leistete, sind derzeit nicht an der Tagesordnung. "Ich gebe zu, dass mich dieses Verhalten von ihm auch überrascht hat", so Mertesacker weiter.

Offensivkollege Mesut Özil macht hingegen derzeit eine schwierige Phase durch. Der Mittelfeldkünstler verpasste die letzten Spiele aufgrund einer Rückenverletzung. Gerüchte über einen baldigen Abschied machten zudem bereits die Runde.

"Mesut ist ein Spieler mit magischen Fähigkeiten", meinte Mertesacker: "Zuletzt war er verletzt. Nun bin ich gespannt, wie er sich wieder zurückkämpft." Dabei stehe fest, dass der Spielmacher "immer noch sehr wertvoll für Arsenal" sein könne.