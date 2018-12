Bänderverletzung! Hinrunden-Aus für Marko Grujic

Marko Grujic fehlt Hertha BSC länger

Hertha BSC muss für die restlichen drei Hinrundenspiele der Fußball-Bundesliga auf Mittelfeldspieler Marko Grujic verzichten. Die Liverpool-Leihgabe erlitt im Training bei einem Zweikampf eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Der Serbe hatte zuletzt mehrere Wochen wegen einer Verletzung am rechten Sprunggelenk gefehlt. Mit Grujic gewann Hertha die letzten beiden Ligaspiele, beim 1:0-Sieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt erzielte der 22-Jährige das spielentscheidende Tor.

Für Herthas Trainer Pál Dárdai ist Grujic "der mit Abstand beste Mittelfeldspieler", den es in Berlin "in den letzten 20 Jahren" gab. Zu den Zweikämpfen im Training sagte Dárdai: "Es war viel gesunde Aggressivität im Training, zudem ein sehr hohes Niveau und viel Leidenschaft, so wie wir uns das von den Jungs auch wünschen."

Grujic fehlt nun in den Spielen am Samstag beim VfB Stuttgart, gegen den FC Augsburg und bei Bayer Leverkusen.