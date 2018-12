ÖFB verkauft in vier Stunden 15.000 Tickets

Gespielt wird im Ernst-Happel-Stadion

Der Kartenverkauf für das EM-Qualifikationsspiel von Österreich am 21. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Polen läuft auf Hochtouren. In den ersten vier Stunden seien bereits 15.000 Tickets abgesetzt worden, teilte der ÖFB am Mittwochnachmittag mit.

Karten sind zu Preisen von 10 bis 64 Euro ausschließlich unter www.oefb.at/tickets und via ÖFB Ticket-Hotline unter der Rufnummer (01) 96096 555 verfügbar.

Tickets für den Fan-Sektor der polnischen Mannschaft werden ausschließlich über den polnischen Fußball-Verband erhältlich sein.

apa