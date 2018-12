Coman für Hamann "die neue Weltklasse im Bayern-Dress"

Kingsley Coman steht für die Zukunft beim FC Bayern

Durch das 3:3 bei Ajax Amsterdam ist Fußball-Bundesligist FC Bayern München als Gruppensieger in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Ex-Münchner Dietmar Hamann sieht dennoch große Defizite beim deutschen Rekordmeister.

"In 180 Minuten hat ein zugegeben hoch talentiertes Team die Bayern in weiten Teilen hergespielt. Ein Team, das trotz toller Anlagen europäisch zweitklassig ist", kritisierte der 45-Jährige die Bayern in seiner "Sky"-Kolumne: "Ich kann mich nicht erinnern, wann eine Bayern-Mannschaft im eigenen Ballbesitz so wenig Spielkontrolle hatte."

Allerdings erkannte Hamman auch positive Ansätze: "Die Hoffnung heißt Kingsley Coman. Das ist die neue Weltklasse im Bayern-Dress. Er und Gnabry sind das neue Robbery. Die legitimen Nachfolger dieser legendären Flügel-Zange."

Hamann sieht Rolle von Mats Hummels beim FC Bayern kritisch

Um neben der Offensive auch wieder defensiv stabiler zu sein, rät der TV-Experte zu Transfers. Zuletzt kusierten an der Säbener Straße immer wieder die Namen Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt. "Von den beiden gehandelten Ajax-Spielern de Jong und de Ligt, würde ich viel eher den Innenverteidiger kaufen und dazu auch noch Pavard aus Stuttgart holen. Das ist für mich ein außergewöhnlicher Spieler", so Hamann.

Zur Zeit setzt Bayern-Trainer Niko Kovac im Abwehrzentrum auf Niklas Süle und Jérôme Boateng. Leidtragender der Personalsituation ist Mats Hummels. Der 29-Jährige musste in den vergangenen Partien auf der Bank schmoren. "Für die Harmonie im Team gibt es sicherlich bessere Bank-Spieler als Mats Hummels", hielt Hamann nun fest.