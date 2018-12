Hoeneß angetan von neuem Salihamidzic-Stil

Uli Hoeneß (r.) ist weiterhin von Hasan Salihamidzic überzeugt

Vereinspräsident Uli Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München hat Sportdirektor Hasan Salihamidzic für dessen klaren Worte nach dem 3:3 der Bayern bei Ajax Amsterdam gelobt.

Der mächtige Bayern-Boss sah es als erfreulich an, dass Salihamidzic auch im Erfolg - dem Erreichen des Gruppensieges in der Champions League - einen kritischen Blick auf das turbulente Remis in der niederländischen Hauptstadt gerichtet hatte.

"Er hat jetzt Mut, wirklich sehr offensiv nach vorne zu gehen", meinte Hoeneß dazu in der "Bild". Der Münchner Sportdirektor hatte nach den 90 Minuten vom Amsterdam anders als Cheftrainer Niko Kovac von einer Partie gesprochen, die "nicht gut" gewesen sei.

"Wir müssen das cleverer machen, besser herausspielen, haben uns sehr viel reindrängen lassen, sind hinterhergelaufen", waren die weiteren kritischen Worte des langjährigen Ex-Profis.

Hoeneß freut sich: "Gefällt mir besonders gut"

Besonders die Tatsache, dass Salihamidzic konkrete Kritikpunkte am Spiel des FC Bayern auch öffentlich Ansprach, um so keinesfalls in einer Form der Lethargie zu verfallen, war ganz nach Hoeneß' Geschmack: "Das gefällt mir natürlich besonders gut. Muss ja irgendeiner auch übernehmen."

Die neue Direktheit und Schonungslosigkeit von Salihamidzic soll übrigens nicht von ungefähr kommen. Nach Informationen der "Bild" soll dem Sportdirektor sogar empfohlen worden sein, in der Öffentlichkeit häufiger zu offenen und direkten Worten zu greifen.