Kovac über Hummels: "Jeder muss sich unterordnen"

Niko Kovac steht gegen Hannover unter Druck

Fußball-Bundesligist Bayern München muss in den restlichen drei Spielen bis zur Winterpause auf Altstar Arjen Robben verzichten. Einen Einsatz von Mats Hummels im anstehenden Spiel gegen Hannover 96 ließ Trainer Kovac zudem offen.

"Das Risiko ist zu groß, dass da etwas passiert. Deswegen werden wir ihn so behandeln, dass er zum 4. Januar wieder angreifen kann und dann ganz ausgeheilt ist", verriet Kovac auf der Pressekonferenz.

Robben hat wegen muskulärer Probleme fünf der jüngsten sieben Pflichtspiele verpasst. "Wir werden ihm die Pause geben, die er braucht. Es bringt nichts, in eine größere Verletzung hineinzulaufen", sagte Kovac über den 34-Jährigen.

Kovac gab für die drei Begegnungen ohne Robben mit Hannover, RB Leipzig am Mittwoch und seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt (22. Dezember) eine Siegpflicht aus. "Wir müssen alles mitnehmen, was wir kriegen können, um den Druck aufrecht zu erhalten", sagte der Coach, der angesichts der englischen Wochen kleinere Veränderungen an seiner Startelf in Aussicht stellte.

Kovac über Hummels und Salihamidzic

Ob auch Mats Hummels eine Chance bekommen wird, ließ er offen. "Wenn du bei Bayern spielst, musst du damit rechnen, auf der Bank zu sitzen. Jetzt hat es ihn getroffen. Jeder muss sich unterordnen. Ich weiß, was Mats kann und was er schon geleistet hat in dieser Saison, dass man sich auf ihn verlassen kann - wie auf die anderen, die auf der Bank sitzen", sagte Kovac.

Dass er das 3:3 in der Champions League bei Ajax Amsterdam deutlich positiver bewertet hatte als Sportdirektor Hasan Salihamidzic, wollte Kovac nicht zu hoch hängen. "Es gibt bad boy und good boy", sagte er, "natürlich gab es Situationen, die Brazzo richtig hervorgehoben hat, die ihm und auch mir nicht gefallen haben." Differenzen seien normal, "diejenigen, die verheiratet sind wissen, dass es in einer Ehe unterschiedliche Meinungen gibt".

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz im Überblick:

+++ Kovac über die Rolle von Mats Hummels +++

"Wenn du bei Bayern spielst, musst du damit rechnen, auf der Bank zu sitzen. Jetzt hat es ihn getroffen. Jeder muss sich unterordnen. Ich weiß, was Mats kann. Man kann sich immer auf ihn verlassen."

+++ Kovac über das anstehende Spiel +++

"Wir müssen vorsichtig sein. Sie haben schnelle Stürmer, die im Umschaltspiel gefährlich werden können. Es ist Disziplin nach vorne und nach hinten gefragt. Wir müssen die Körperlichkeit wieder reinkriegen. Wir müssen auch die Vielzahl der Chancen, wie wir sie in Amsterdam hatten, nutzen."

+++ Kovac über das Müller-Foul in der CL+++

"Thomas hat sich entschuldigt. Es tut ihm leid. Das war eine unglückliche Situation. Wie lange er gesperrt wird, kann ich nicht sagen."

+++ Kovac über Hannover +++

"Ein Sieg ist Pflicht. Wir wollen oben dranbleiben und alles mitnehmen."

+++ Kovac über einen Robben-Einsatz +++

"Er wird in der Hinrunde nicht mehr dabei sein. Das Risiko ist zu groß. Er hat Probleme am Muskel. Er wird zur Rückrunde wieder angreifen."

🗣 "@ArjenRobben wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Er hat Probleme am Muskelansatz. Wir werden ihn so aufbauen, damit er ab dem 04.01.2019 wieder angreifen kann." #FCBayern #MiaSanMia #H96FCB pic.twitter.com/b1bGcGMR91 — FC Bayern München (@FCBayern) 14. Dezember 2018

+++ Kovac über die Ajax-Analyse +++

"Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen. Der Brazzo hat das so gesehen und ich hab es anders gesehen. Es gibt in Anführungsstrichen einen Bad-Cop und einen Good-Cop. Es ist völlig normal, dass ich als Trainer das Positive hervorhebe. Natürlich gab es auch Situationen, die mir nicht gefallen haben. Aber es gab viel Positives. Das muss ich als Trainer erwähnen."

+++ Kovac über das Personal +++

"Die Champions League ist für dieses Jahr vorbei. Als Gruppenerster sind wir zufrieden. Nach dem Weiterkommen wollen wir natürlich gewinnen. Durch das Mittwoch-Spiel haben wir einen Tag weniger. Wir müssen sehen, wie sich die Jungs fühlen."

+++ Kovac ist unpünktlich +++

Bisher fehlt an der Säbener Straße noch jede Spur von Kovac. Es muss aber jeden Moment los gehen.



+++ Countdown läuft +++

In wenigen Minuten wird Kovac zur PK erwartet. Die obligatorische Presserunde ist auf 12 Uhr terminiert.

+++ Fokus auf die Bundesliga +++

Im Ligabetrieb sind die Münchner beim Vorletzten Hannover 96 zum Siegen verdammt. Bereits neun Punkte trennen den Rekordmeister vom Spitzenreiter BVB.

+++ Unstimmigkeiten nach CL-Remis +++

Nach dem 3:3-Unentschieden gegen Ajax Amsterdam gab es im Bayern-Umfeld konträre Meinungen zur Leistung der FCB-Profis. Während Sportvorstand Hasan Salihamidzic "kein gutes Spiel" gesehen hat, lobte Trainer Kovac seine Mannschaft ausdrücklich.