"Herausragend": Reus erneut Spieler des Monats

BVB-Star Marco Reus ist Spieler des Monats in der Fußball-Bundesliga

Für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund läuft es zur Zeit nach Maß: Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga, in der Champions League hat das Team von Lucien Favre das Achtelfinale erreicht. Und auch Marco Reus, der Kapitän des BVB, hat in mehrfacher Sicht Grund zum Jubeln.

Wie die DFL am Freitag mitteilte, wurde Reus zum Spieler des Monats November gewählt. Für den 29-Jährigen ist es bereits die zweite Auszeichnung in dieser Saison (zuvor im September).

In einem Auswahlverfahren, das aus den individuellen Leistungsdaten und dem Votum aus Fans und Experten besteht, setzte sich Reus gegen Luka Jovic von Eintracht Frankfurt und Alassane Plea von Borussia Mönchengladbach durch. Ebenfalls zur Wahl standen Sebastien Haller und Ante Rebic (beide ebenfalls Frankfurt) und Thorgan Hazard (ebenfalls Gladbach).

"Marco spielt diese Hinrunde herausragend", lobte Matthias Sammer in seiner Funktion als TV-Experte bei "Eurosport". "Allerdings sind diese Werte immer alle subjektiv, da es objektiv nicht messbar ist. Die anderen Nominierten hätten es auch alle verdient gehabt", fügte der 51-Jährige, der auch als Berater beim BVB aktiv ist, hinzu.

"Marco hat eine bemerkenswert schöne Entwicklung genommen. Er ist eine Identifikationsfigur. Die Aussagen in Interviews und zusammen mit der Kapitänsbinde betrachtet, hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er ist ein würdiger Kapitän bei Borussia Dortmund", lobte Sammer.