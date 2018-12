Werner: "Verrückt, dass es immer doppelt klappt"

Timo Werner findet seine Doppel-Serie "verrückt"

In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern einen ungefährdeten Sieg gegen Schlusslicht Hannover 96 gefeiert. Große Probleme hatte allerdings der FC Schalke 04 beim FC Augsburg. Am Samstagabend hat der BVB die Herbstmeisterschaft klar gemacht. Timo Werner lacht unterdessen über seine Doppel-Serie. Die Stimmen zum Bundesliga-Spieltag:

RB Leipzig - FSV Mainz 05

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen ausgeruhten Gegner mit viel Qualität. Die Reaktion der Mannschaft ist umso höher einzuschätzen. Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Wir schauen mal, dass wir aus den letzten beiden Spielen noch ein paar Punkte holen."

Timo Werner (RB Leipzig): "Wir haben super gekämpft und vier schöne Tore gemacht. Es ist schon verrückt, dass es in dieser Saison bei mir immer doppelt klappt."

Diego Demme (RB Leipzig): "Der Jubel von Timo Werner und mir war eher ein Missverständnis, weil wir aneinander vorbeigerannt sind. So kam dann irgendwie zufällig dieser Hintern-Jubel heraus."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben sehr gut auf den Rückstand reagiert. Es war phasenweise ein Spiel auf Augenhöhe. Mit dem 3:1 war der Stecker gezogen. Das Ergebnis ist frustrierend, die Niederlage zu hoch ausgefallen."

Danny Latza (FSV Mainz 05): "Wir haben die ersten 18 Minuten verschlafen, haben uns dann besser auf die Leipziger eingestellt. Bitter, dass wir am Ende noch das vierte kriegen. Wir müssen das Spiel schnell analysieren und dann auch abhaken."

Rouven Schröder (Sportvorstand FSV Mainz 05): "Wir haben die Tore zu leicht bekommen. Nach dem Anschlusstreffer haben wir gespürt, dass wir dran sind. Es ist super ärgerlich. Gegen Frankfurt werden wir wieder alles reinwerfen."

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Die Herbstmeisterschaft bedeutet nicht viel. Wir haben noch zwei Spiele, das nächste ist das wichtigste. Wir denken von Spiel zu Spiel, ändern unsere Philosophie nicht. Wir konnten das 3:1 machen, wir hatten acht klare Torchancen."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir haben in der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel gezeigt. Wir müssen einfach früher das 3:1 machen, dann müssen wir auch nicht ständig hinterherlaufen. Vor allem jetzt so kurz vor der Winterpause kosten diese Spiele extrem Kraft. Das hätten wir heute locker vermeiden können oder vermeiden müssen."

... über seine starken Leistungen der vergangenen Wochen: "Ich versuche immer, meine Leistung zu bringen. Ich bin einfach gesund. Ich spiele in einem guten System auf meiner Lieblingsposition. Die Mannschaft spielt hervorragend und ohne sie wäre das alles nicht möglich. Das Gleiche gilt für Paco Alcácer und Jadon Sancho auch. Es geht nur im Kollektiv. Ich fühle mich einfach gut. Ich konnte die Vorbereitung mitmachen und das ist einfach eine Basis - für mich und meinen Körper - die ich brauche. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es momentan so läuft. Aber man muss weiter arbeiten, dass es auch so bleibt."

... über Nuri Sahin: "Er ist ein absolutes Phänomen. Er ist ein feiner Kerl, super Fußballer, unheimlich intelligent auf dem Platz und es freut mich, dass er jetzt wieder die Spiele bekommt, die er auch verdient hat."

... über Axel Witsel: "Wahnsinn. Man muss beachten, dass er keine Vorbereitung hatte. Er kam ja direkt aus China, eine oder zwei Wochen vor dem ersten DFB-Pokal-Spiel gegen Greuther Fürth. Er hat direkt eine Bindung gehabt zum Team. Wie er das macht und mit welcher Ruhe, das ist schon wirklich klasse. Es freut mich unheimlich für ihn, dass er so angekommen ist."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Wir wussten vorher, dass wir auf eine sehr gute Mannschaft treffen, aber wir wollten gewinnen. Am Ende hat uns gefehlt, im richtigen Moment eine Torchance zu nutzen und natürlich darfst du den einen oder anderen Fehler, den wir gemacht haben, hier nicht machen. Insgesamt war es aus meiner Sicht eng. Natürlich kann Dortmund noch mehr Tore machen - wir aber auch. Es war sehr schwer heute, aber es war auch nicht unmöglich, hier etwas mitzunehmen."

... über Max Kruse (vor dem Spiel): "Seine Zahlen sind hervorragend, aber um seine Bedeutung für unser Spiel hervorzuheben, hätte es denen nicht bedurft. Max lebt seit dem ersten Tag das, wofür wir stehen: den Mut zu spielen. Das schätze ich neben all diesen Werten am meisten. Es ist ihm ziemlich egal, ob wir in so einem Stadion stehen oder am Donnerstag auf dem Trainingsplatz stehen."

Nuri Sahin (Werder Bremen) ...

... über seinen Abschied vom BVB: "Meine Karriere ging mir noch einmal durch den Kopf. Ich habe als 11-Jähriger hier angefangen. Es war immer mein Traum, hier zu spielen. Jetzt haben sich die Wege getrennt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, nochmal die Atmosphäre zu erleben. Es war trotzdem schön - schwer aber schön. Ich kann für mich sagen, dass ich wirklich jeden Tag alles für diesen Verein gegeben habe und ich glaube, die Leute wissen das."

... über die Zukunft in Bremen: "Es ist nicht so wie in Dortmund, dass man immer als Favorit ins Spiel geht. Das ist natürlich eine Umstellung, aber wir haben eine sehr interessante Mannschaft mit guten Charakteren und einem guten Mix aus Jung und Alt. Wir müssen jede Woche an unsere Grenze gehen, damit wir unsere Ziele erreichen."

FC Augsburg - Schalke 04

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, nach vier Niederlagen so aufzutreten. 60 Minuten lang war das richtig gut. Die Art und Weise war in Ordnung, der Punkt ist in Ordnung. Jetzt fahren wir nach Berlin und wollen mehr."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir wurden im ersten Durchgang ein bisschen aufgefressen, hatten körperliche Nachteile. Mit der Umstellung auf 4-2-3-1 haben wir mehr Kontrolle bekommen und hätten noch gewinnen können. Es ist nicht so, dass ich über den Punkt Freudensprünge mache, weil mehr drin war."

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben ein unglaublich gutes Spiel gemacht, viel investiert und viel Druck erzeugt. Ich hatte das Gefühl, dass ein Tor in der Luft lag. Ich bin guter Dinge, dass das Momentum bald wieder auf unsere Seite kippt."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich bin bestens gelaunt, weil wir einen sehr glücklichen Punkt mitgenommen haben. Mit der spielerischen Leistung bin ich nicht zufrieden, aber mit dem Willen. Das stimmt mich sehr positiv."

Hannover 96 - Bayern München

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Diese Niederlage war auch in der Höhe verdient. Besonders das erste Gegentor war zu einfach, die frühe Führung hat den Bayern Flügel verliehen. Sie sind auch wieder in einer Topverfassung, aber wir haben uns auch zu wenig gewehrt."

Niko Kovac (Trainer Bayern München):

... zum Spiel: "Die Mannschaft hat heute über 90 Minuten fantastisch gespielt, sehr viele Chancen kreiert, das 4:0 ist eigentlich noch zu wenig. Wir haben noch drei, vier hundertprozentige Chancen liegengelassen. Nach dem doch sehr schwierigen Spiel in Amsterdam war es sehr schön, dass unsere Mannschaft auch die Bundesliga sofort wieder ernst nimmt, ihre Hausarbeiten macht und so dominant auftritt."

... zum positiven Trend der vergangenen Wochen: "Der Fokus war heute von Anfang an da und ich merke, dass wir die Kurve bekommen. Wir haben in den vergangenen Spielen gut gespielt. Entscheidend ist auch, wir machen das erste Tor gleich nach der ersten Minute, das ist schon ein Dosenöffner. Da bekommt man noch mehr Sicherheit. Die Art und Weise, mit der heute alle agiert haben, sowohl mit als auch gegen den Ball, war sehr gut und das ist der Anspruch, den wir an uns selbst haben und den wir immer wieder abrufen müssen."

... über die Rückkehr der Rotation beim FC Bayern: "Das sind alles Stammspieler. Wir müssen klar sagen, dass wir in Amsterdam ein sehr intensives Spiel gehabt haben - nicht nur körperlich, auch mental. Die Spieler haben teilweise vier, fünf Spiele in Folge gespielt und dann versucht man, sie zu schonen und den anderen die Möglichkeit zu geben. Franck Ribéry war heute nicht dabei, Jérôme Boateng hat viel gespielt, aber die, die in die Startelf gerückt sind, haben es heute außerordentlich gut gemacht. Das ist der FC Bayern München: Es kann nicht jeder spielen. Aber die, die hier sind, haben alle den Anspruch zu spielen. Es ist normal, dass man durchwechselt."

VfB Stuttgart - Hertha BSC

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Glückwunsch an meine Jungs. Ich kann ihnen gar nicht hoch genug anrechnen, wie sie nach so einer schwachen ersten Hälfte zurückgekommen sind. Ich freue mich besonders für Mario Gomez."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "In der ersten Halbzeit hatten wir alles unter Kontrolle. Die zweite Hälfte war gar nichts. Im Zentrum war es zu dünn. Wir wollen noch vier Punkte bis Weihnachten holen."

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Das war die mit Abstand beste Defensivleistung in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch nach vorne gut gemacht. Ich glaube, dass das 2:0 verdient war, weil das eine gute Mannschaftsleistung von uns war. Das war sehr, sehr wichtig. Vor allem auch vor dem Spiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund, gegen die aktuell beste deutsche Mannschaft."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Sinnbildlich waren die zehn Minuten vor der Pause, als wir vier Bälle so in den Rücken gespielt haben, dass wir sie nicht mitnehmen konnten. Ich weiß nicht, wieso wir so unsicher waren. Es hat nicht aufgehört mit den Missverständnissen. Die Mannschaft war schwach, aber ich offensichtlich auch, sonst spielt die Mannschaft nicht so. Wir haben gegen eine gute Düsseldorfer Mannschaft verdient verloren."

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0:2

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Wir haben richtig gut gespielt, aber im letzten Drittel die letzte Brutalität und Genauigkeit vermissen lassen. Das ist uns dann zum Verhängnis geworden. Wir sind immer noch im Rennen, es war uns vor der Saison klar, dass es hart wird. Natürlich tun solche Spiele weh, aber ich denke, dass wir heute vieles taktisch richtig gemacht haben und mit Herz aufgetreten sind."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Das ist ein saugeiler Sieg. Wir haben eine schlechte erste Halbzeit hingelegt und haben den Gegner durch einfache Ballverluste aufgebaut. Nach der Pause ist die Mannschaft dann komplett anders herausgekommen. Es gehört auch dazu, mal ein schlechteres Spiel zu machen, dann aber dennoch die Punkte zu holen. Auch für den Kopf war es daher ein sehr wichtiger Sieg."

Daniel Ginczek (VfL Wolfsburg): "Das war ganz, ganz wichtig heute für uns, um uns weiter von unten zu lösen. "Nach oben setzen wir uns keine Grenzen."