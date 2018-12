Selke: DFB-Nominierung bleibt momentan "zu Recht" aus

Davie Selke von Hertha BSC versteht ausbleibende DFB-Nominierung

Stürmer Davie Selke von Fußball-Bundesligist Hertha BSC träumt weiter von Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft.

"Ich möchte mindestens ein Spiel für Deutschland gemacht haben. Als junger deutscher Spieler, der bereits Erfolge in den U-Nationalmannschaften feierte, ist es das logische Ziel", sagte der 23-Jährige dem "Sportbuzzer".

Dass er zuletzt bei Bundestrainer Joachim Löw kein großes Thema war, kann Selke verstehen. "Vielleicht wäre mein Name ohne die Verletzung zum Saisonstart präsenter. Doch momentan wird mein Name in Zusammenhang mit dem DFB auch zu Recht nicht genannt", sagte Selke.

"Ich brauche Zeit, um mich wieder in einen Lauf zu spielen - erst dann wird es auch mein nächstes Ziel sein, eine Alternative in der Nationalmannschaft zu werden." Selke war nach einem im Juli erlittenen Pneumothorax operiert worden.

In den kommenden Jahren gehe es zunächst "weniger um Titel. Ich will das Bestmögliche leisten, zufrieden mit meiner Karriere sein. Und in der Champions League möchte ich auch gespielt haben", so Selke.