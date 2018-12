Real Madrid laufen die Zuschauer weg

Immer weniger Fans finden den Weg ins Bernabeu

Champions-League-Sieger Real Madrid hat mit einem akuten Zuschauereinbruch bei Heimspielen zu kämpfen.

Nach dem Wechsel von Superstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin im vergangenen Sommer ist der Besucherzuspruch dramatisch zurückgegangen.

Beim 1:0-Erfolg gegen Rayo Vallecano am Samstag waren nur 55.229 Fans im 81.044 Besucher fassenden Estadio Santiago Bernabeu.

In der Primera División ist der Zuschauerschnitt um 5509 Besucher pro Spiel zurückgegangen, in der Königsklasse gar um 11.000 pro Partie. Bei der 0:3-Heimpleite gegen ZSKA Moskau unter der Woche in der Champions League kamen nur 51.636 Menschen ins Stadion.

In der laufenden Saison war noch kein einziges Heimspiel ausverkauft. Die Bestmarke sind 78.672 Zuschauer im Derby gegen Atlético. In sieben von zwölf Begegnungen wurden weniger als 60.000 Fans verzeichnet.