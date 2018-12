Neapel feiert Last-Minute-Sieg gegen Cagliari

Matchwinner: Stürmer Milik macht das entscheidende Tor

Der italienische Fußball-Spitzenklub SSC Neapel hat wenige Tage nach dem Aus in der Champions League beim FC Liverpool einen umkämpften Pflichtsieg in der Serie A gefeiert.

Das Team von Trainer Carlo Ancelotti gewann am 16. Spieltag durch einen Treffer des früheren Leverkuseners Arkadiusz Milik in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) bei Cagliari Calcio. Damit bleibt der Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin bei acht Punkten.

Juventus hatte am Samstag das "Derby della Mole" gegen den FC Turin dank eines Elfmetertreffers von Cristiano Ronaldo ebenfalls mit 1:0 gewonnen. Ronaldo trug sich dadurch bereits in die Geschichtsbücher des Klubs ein: Sein Tor war der 5000. Juve-Treffer in der italienischen Topliga.