Bernd Leno nach Patzer: "Wer nicht wagt, ..."

Der Moment vor dem Gegentor: Bernd Leno verpasst den Ball

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal hat am Wochenende eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Die Gunners um Torwart Bernd Leno unterlagen dem FC Southampton mit dem neuen Teammanager Ralph Hasenhütll mit 2:3. Der ehemalige Leverkusener trug seinen Teil dazu bei.

Leno unterlief in der 85. Minute eine Flanke von Saints-Angreifer Shane Long. Anstatt das Spielgerät beim Herauslaufen wegzufausten, flog der 26-Jährige am Ball knapp vorbei. Die Flugbahn konnte er mit den Fingerspitzen nicht mehr verändern, Charlie Austin erzielte so den Siegtreffer.

"Beim letzten Tor sehe ich unglücklich aus. Ich wollte die Flanke abfangen, weil Austin in der Mitte komplett frei stand. Es war sehr knapp", so Leno nach der Niederlage zum "Evening Standard": "Ich habe den Ball ein bisschen berührt, ihn aber letztlich verfehlt. Das war unglücklich", und schob hinterher: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt."

Letztlich sei die Bewertung des Torwartspiels in solchen Situationen ohnehin schwierig. An seiner Spielweise wird er deshalb nichts ändern. "Vielleicht erwische ich den Ball das nächste Mal oder ich bleibe auf der Linie und schau dem Ball hinterher. Dann sagt niemand 'Du bist rausgekommen und hast den Ball nicht bekommen'. Das gehört zum Leben eines Torhüters, aber ich würde es wieder so machen."

Southampton, das mit "viel Leidenschaft" gegen die Gunners in die Partie ging, hätte mit dem neuen Teammanager Ralph Hasenhüttl ohnehin ein gutes Spiel gezeigt. "Defensiv war es nicht einfach für uns."

Am Samstag kann der FC Arsenal als Fünftplatzierter wieder den Angriff auf die Champions-League-Ränge in der Premier League starten. Die Londoner empfangen den FC Burnley. Schon am Mittwoch steht jedoch das prestigeträchtige Derby gegen Tottenham Hotspur im League Cup auf dem Plan.