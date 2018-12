Juventus-Bosse schmieden Pläne mit Raiola

Mino Raiola vertritt Fußball-Stars wie Paul Pogba oder Matthijs de Ligt

Mino Raiola ist einer der einflussreichsten Spielerberater im Fußball-Geschäft. Zu seinen Klienten gehören zahlreiche Stars in ganz Europa. Auch Matthijs de Ligt, Moise Kean und Paul Pogba lassen sich vom Italiener vertreten. Dieser hat sich nun mit dem Spitzenklub Juventus getroffen, um Entscheidungen für die Zukunft seiner Klienten zu treffen. Ein Treffen, dass auch beim FC Bayern und beim BVB registriert werden dürfte.

Wie "Sky Italia" berichtet, hat die Führungsriege der "Alten Dame" am Wochenende zunächst über eine mögliche Vertragsverlängerung von Juve-Angreifer Moise Kean gesprochen.

Der 18-Jährige wurde zuletzt von der "Gazzetta dello Sport" mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der BVB habe gar bereits ein konkretes Angebot abgegeben.

Laut "Bild" hat sich der Revierklub immerhin mit dem Angreifer in den vergangenen Wochen beschäftigt. Ein Wechsel in die Bundesliga ist dem "kicker" zufolge jedoch unwahrscheinlich.

Juventus will nun mit dem Stürmertalent, dessen Arbeitspapier im Sommer 2020 ausläuft, verlängern. Einfach wird dies jedoch nicht: In den Gesprächen mit der Vereinsführung hat Mino Raiola unterstrichen, wie wichtig Spielpraxis für den jungen Angreifer ist. In der laufenden Saison blickt Kean bislang auf nur zwei Kurzeinsätze zurück.

Bayern-Flirt de Ligt bei Juventus im Gespräch

Beinahe zwangsläufig sollen bei dem Treffen in Turin auch die Namen Matthijs de Ligt und Paul Pogba gefallen sein. Der Niederländer, der jüngst zum besten U21-Spieler Europas gekürt wurde, wird unter anderem vom FC Bayern beobachtet.

In München wurde die Personalie de Ligt bisher nur spärlich kommentiert. Sportdirektor Hasan Salihamidzic lobte den Verteidiger zuletzt jedoch im Zuge des Aufeinandertreffens mit Ajax Amsterdam in der Champions League. Der 19-Jährige sei ein "interessanter Spieler". Mindestens 60 Millionen Euro Ablöse sind dem Vernehmen nach zu zahlen.

Laut "Sky Italia" ist Matthijs de Ligt auch für den italienischen Rekordmeister interessant. Allerdings mache sich Juventus wenig Hoffnung auf eine Verpflichtung. Der FC Barcelona halte die besten Karten im Poker um den Abwehrspieler.

Hat Pogba in Manchester eine Zukunft?

Ähnlich sieht die Situation offenbar bei Paul Pogba aus, der 2016 erst zu Manchester United wechselte. Dort wird der Mittelfeldstratege unter dem in Kritik geratenen Teammanager José Mourinho dieser Tage jedoch nicht glücklich. Zuletzt saß er dreimal in Folge nur auf der Bank.

Englischen Medienberichten zufolge steht der Weltmeister gar schon im kommenden Winter-Transferfenster zum Verkauf.

Laut "Sky Italia" hängt der Transfer jedoch eng mit der Zukunft von Mourinho in Manchester ab: Sollte der Portugiese bald selbst die Koffer packen müssen, wäre eine Verpflichtung beinahe unmöglich. Pogbas Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021.