Leipzig will Bayern "zu Fehlern zwingen"

Ralf Rangnick will dem FC Bayern mutig entgegnen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig bangt vor dem Spitzenspiel am Mittwoch beim FC Bayern München um den Einsatz von Mittelfeldspieler Kevin Kampl.

Der 27-Jährige trainierte wegen Problemen am kleinen Zeh nicht mit dem Team. "Er fliegt mit. Aber die Entscheidung fällt erst vor dem Spiel", sagte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick am Dienstag.

Zudem fehlt neben dem Langzeitverletzten Emil Forsberg im Mittelfeld auch der gelbgesperrte Marcel Sabitzer. Nach dem Aus in der Europa League wollte Rangnick in der Liga nicht mehr groß rotieren. "Aber es gibt schon noch den einen oder anderen Wackelkandidaten", sagte der RB-Sportdirektor.

Für ihn sei es nun wichtig, "die richtige Elf mit der richtigen Grundordnung zu finden, um für eine Überraschung sorgen zu können. Vor fünf, sechs Wochen wäre es sicher einen Tick leichter gewesen, dort zu spielen. Jetzt muss bei uns schon viel passen, um zu punkten. Aber nehmen wir uns vor", erklärte Rangnick.

R. #Rangnick💬: „Klar ist, wenn man gegen die Bayern nur verteidigt, wird es schwierig. Man muss mit Mut nach vorne spielen und sie zu Fehlern zwingen. Es wird ein interessantes Spiel, in dem wir Lösungen und Ansätze finden müssen, um den #FCB richtig herauszufordern."#FCBRBL pic.twitter.com/4nsoVSZvuz — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 18. Dezember 2018

In München konnten die Sachsen noch nie gewinnen. Mit dem Premierensieg würde RB am Rekordmeister vorbei auf Tabellenplatz drei ziehen. Dazu sei eine stabile Abwehr nötig, aber auch offensiv müsse viel passen.

Nicht nur der FC Bayern heiß auf Timo Werner

"Wenn du nur verteidigst und die eigene Hälfte dicht machst, wird es schwierig. Aber das ist sowieso nicht unsere Herangehensweise, man muss mit Mut nach vorne spielen und sie zu Fehlern zwingen", sagte Rangnick.

Gerüchten über einen möglichen Wechsel von Leipzigs Nationalstürmer Timo Werner zu den Münchnern wollte Rangnick keinen weiteren Nährboden bieten. "Timo weiß gut einzuschätzen, was er an uns hat", sagte er. Aktuell laufen Verhandlungen über eine Verlängerung von Werners Vertrag über 2020 hinaus.Bayern wird unterdessen als Interessent gehandelt, was Rangnick nicht bestätigen wollte. "Es würde mich sehr wundern, wenn der FC Bayern der einzige Verein ist, der weiß, wer Timo Werner ist", sagte er.