SC Freiburg wohl lange ohne Höfler

Nicolas Höfler fehlt dem SC Freiburg wegen eines Innenbandrisses

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg rechnet derzeit nicht mit einer Rückkehr seines verletzten Mittelfeldspielers Nicolas Höfler noch in dieser Saison.

"Ich habe den Chico nicht mehr auf der Liste, weil ich ihn nicht unter Druck setzen will", sagte Streich über den am Knie verletzten Mittelfeldstrategen. "Wenn der Chico im April spielen könnte und in einer ordentlichen Verfassung wäre, dann würde ich Hosianna rufen." Höfler gehe derzeit an Krücken.

Der 28-Jährige hatte sich Anfang November im Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 einen Innenbandriss zugezogen und musste anschließend operiert werden. In der Vereinsmitteilung hatte es damals geheißen, dass Höfler auf jeden Fall für den Rest der Hinrunde ausfallen werde.

"Wenn er nochmal kommt in der Rückrunde und spielen kann, dann spielt er. Und wenn nicht, spielt er nicht mehr", sagte Streich.

Der Coach schloss unter anderem wegen der langfristigen Verletzung Höflers Wintertransfers nicht aus. "Es ist gut möglich, dass sich etwas verändert im Winter", sagte der 53-Jährige. "Wenn es Möglichkeiten gibt, machen wir was, wenn wir es für sinnvoll erachten."