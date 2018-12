Macht der FC Bayern bei Cengiz Ünder Ernst?

Der FC Bayern soll weiter Cengiz Ünder im Fokus haben

Schon seit geraumer Zeit wird über das Interesse des FC Bayern München an Cengiz Ünder spekuliert. Nun macht der Fußball-Bundesligist offenbar Ernst.

Wie der amerikanische Sportsender "ESPN" mit Verweis auf dem Spieler nahestehende Personen berichtet, liegt der deutsche Rekordmeister im Rennen um den türkischen Nationalspieler vorne. Allerdings sollen auch die Premier-League-Klubs FC Arsenal und Tottenham Hotspur ihr Interesse hinterlegt haben. Manchester City und Manchester United hätten hingegen noch keinen Kontakt aufgenommen.

Aktuell läuft Cengiz Ünder für den AS Rom auf. In der laufenden Serie-A-Saison absolvierte der Flügelspieler 14 Partien und schoss dabei zwei Tore. Schon länger ist das Weben um den 21-Jährigen, dessen Vertrag in Rom noch bis 2022 datiert ist, verbrieft.

Mit einem Jahresgehalt von rund einer Millionen Euro gilt der Profi als einer der am schlechtesten bezahlten Spieler im Kader. Eine Aufstockung des Salärs soll die Roma bislang ablehnen. Dies könnte den Münchnern bei potentiellen Verhandlungen zum Vorteil werden.

Bereits im Oktober vermeldete das italienische Portal "calciomercato", dass die Bayern ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro abgeben wollen. Zusätzlich angeheizt wurden die Gerüchte durch eine Aussage von Mehmet Özkan, der als Präsident von Ünders erstem Profiklub Altınordu FSG fungiert: "Bayern beobachtet Cengiz seit langem. Alles, was ich sagen kann ist, dass er für viel Geld gehen könnte."

Dies müsste der FC Bayern angesichts der großen Konkurrenz von der Insel auch in Kauf nehmen.