Schweizer Interesse an Rapid-Stürmer

Jérémy Guillemenot konnte in Hütteldorf noch nicht überzeugen

Die Offensive war beim SK Rapid in der Herbstsaison zahnlos. Auch Jérémy Guillemenot blieb hinter den Erwartungen und steuerte in seinen fünf Pflichtspieleinsätzen keinen Treffer bei. Nun könnte es den 20-Jährigen in seine Heimat ziehen. Der FC St. Gallen zeigt Interesse.

"Ein sehr spannender Spieler. Ein talentierter Schweizer Stürmer, der noch nicht fertig ausgebildet ist und bei dem man nicht weiß, wohin die Reise geht", meinte Sportdirektor Alain Sutter in einem Interview mit dem "Tagblatt". "Wäre Guillemenot bei Rapid Stammspieler, könnten wir ihn uns nicht mehr leisten", fügte der ehemalige Bayern-München-Spieler weiters an.

St. Gallen liegt nach dem Ende der Hinrunde auf dem sechsten Platz. Im Team von Ex-RB-Salzburg-Trainer Peter Zeidler spielt mit Peter Tschernegg auch ein ÖFB-Legionär.

Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel hatte zuletzt verkündet, dass er ein oder zwei Offensivspieler verpflichten möchte. Mit einem Abgang von Guillemenot, der im Nachwuchs beim FC Barcelona spielte, wäre wieder Platz im Kader.

red