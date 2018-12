Personal-Chaos: Nachwuchs-Chef schmeißt beim HSV hin

Die Führung der HSV-Nachwuchsabteilung stellt sich neu auf

Obwohl es in der 2. Fußball-Bundesliga für den frischgebackenen Herbstmeister HSV derzeit rund läuft, droht Chaos im Nachwuchsbereich. Der bisherige NLZ-Leiter in Hamburg, Dr. Dieter Gudel, hat überraschend seinen Rücktritt eingereicht.

Man habe sich auf eine "einvernehmliche Trennung" geeinigt, teilte der Hamburger SV am Mittwoch auf seiner Vereinshomepage mit.

Sportvorstand Ralf Becker ließ allerdings durchblicken, dass die Trennung wohl von Seiten Gudels forciert wurde. "Dieter Gudel möchte sich beruflich anders orientieren, das respektieren wir", wird der HSV-Boss zitiert.

Wer folgt auf Jann-Fiete Arp?

Die Leitung des sportlichen Bereichs wird Sebastian Harms (zuvor Koordinator Aufbau- und Leistungsbereich) übernehmen, die administrative Leitung übernimmt NLZ-Geschäftsstellenleiter Sven Marr.

Zuletzt schaffte Top-Talent Jann-Fiete Arp den Sprung aus der eigenen Jugend in die Bundesliga-Mannschaft. Besonders in Hinblick auf die prekäre finanzielle Lage der Rothosen dürfte die Arbeit im Nachwuchsbereich der Hamburger in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.