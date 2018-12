Rapid-Präsident lädt zu "Sicherheits-Gipfel

Rapid-Präsident Michael Krammer

Rapid-Präsident Michael Krammer will unter anderem die Präsidenten von Austria Wien und Sturm Graz ins Boot holen und gemeinsam die "Lehren für die Zukunft" besprechen.

Nach den Vorkommnissen beim Wiener Derby am vergangenen Sonntag hat Rapid-Präsident Michael Krammer die Idee eines "Sicherheits-Gipfels" geboren. Daran sollen neben seiner Person auch die Präsidenten von Austria Wien und Sturm Graz, Bundesliga-Chef Gerhard Stocker sowie Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl teilnehmen. Es gehe um "die Lehren für die Zukunft", sagte Krammer.

Man werde zeitnah mit den genannten Personen bezüglich eines Termins in Kontakt treten, hieß es seitens des Vereins am Mittwoch. Dort betonte Krammer auch, dass man das Vorgehen der Polizei am Sonntag weiter "für unangemessen und vollkommen überzogen" halte, aber "kein Öl mehr ins Feuer gießen" wolle: "Es geht dabei nicht um Schuldzuweisungen. Am Ende geht es nur um eine gute Lösung und Vorgangsweise für den Fußball in Wien und in Österreich."

Unser Präsident lädt zu einem Gipfelgespräch im Nachgang zu den Vorkommnissen beim letzten #WienerDerby - https://t.co/L9T9WMd6X5 #SCR2018 #skrapid — SK Rapid Wien (@skrapid) 19. Dezember 2018

apa

Mehr dazu

>> Polizei wehrt sich nach Vorwürfen rund ums Derby

>> Derby: 1 Festnahme, 1.338 Eingekesselte