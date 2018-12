HSV-Sportvorstand rechnet nicht mit Wintertransfers

Sportvorstand Ralf Becker sprach über die Lage beim HSV

Mit 37 Punkten rangiert der Hamburger SV in der 2. Bundesliga nach der Hinrunde auf dem ersten Platz. Trotz der komfortablen Ausgangsposition sieht Sportvorstand Ralf Becker den Aufstieg keinesfalls als Selbstläufer.

"Wir freuen uns über die Situation, wissen sie aber richtig einzuschätzen. Wir sind weit entfernt davon, in Euphorie auszubrechen", äußerte sich der 48-Jährige im "kicker".

Erst vor der Saison wechselte Becker vom Konkurrenten Holstein Kiel zu den Rothosen. Mit der Entlassung von Christian Titz sorgte der HSV-Funktionär im Herbst gleich für einen Paukenschlag. Unter dem neuen Trainer Hannes Wolf läuft es mittlerweile besser. Von den letzten sieben Liga-Partien konnten die Hamburger sechs gewinnen.

Mit Blick auf einen möglichen Aufstieg warnte Becker aber dennoch und erklärte: "Der Weg unserer jungen Mannschaft ist keine Selbstverständlichkeit."

HSV plant keine Neuzugänge

Was die Kaderplanung in der Winterpause angeht, vermied Becker eine klare Aussage. Er rechnet allerdings damit, dass sich auf der personellen Ebene in den kommenden Wochen eher wenig tut: "Wir sehen uns grundsätzlich sehr gut aufgestellt und haben nicht vor, etwas zu machen. Ich denke, dass wir mit diesem Kader in die Rückrunde starten, zumal ja auch Gideon Jung zurückkehrt."

Der 24-Jährige fiel zuletzt aufgrund eines Knorpelschadens aus. "Wir freuen uns natürlich total auf Gideon. Er war im Sommer als absoluter Fixpunkt und Führungsspieler eingeplant", so Becker.