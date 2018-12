Blitz-Wechsel von Hummels? Berater spricht Klartext

Verlässt Mats Hummels den FC Bayern im Winter?

Seinen bislang unumstrittenen Stammplatz beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München hat Mats Hummels verloren. Diese Situation will der Innenverteidiger offenbar nicht akzeptieren. Laut "Bild" strebt Hummels einen Abgang im Winter an.

Demnach zieht es den Weltmeister von 2014 in den kommenden Wochen nach England. Hummels-Berater Marc Kosicke sei bereits in London gewesen, um einen Wechsel in die Premier League vorzubereiten, schreibt das Blatt.

Dem Bericht zufolge seien der FC Chelsea und Tottenham Hotspur die favorisierten Klubs des Nationalspielers.

Kosicke selbst meldete sich am Donnerstag umgehend zu Wort und dementierte die Berichterstattung der "Bild". "Die Nachricht ist eine klassische Ente" sagte der Berater gegenüber "Sport1".

Zuletzt hatte sich der 30-Jährige immer öfter hinter dem Duo Niklas Süle und Jérôme Boateng mit der Reservistenrolle begnügen müssen. "Es ist schon so, dass du, wenn du bei Bayern München spielst, damit rechnen musst, dass du auch mal auf der Bank sitzt", kommentierte Trainer Niko Kovac die Ausbootung.

FC Bayern dementiert Winter-Abschied von Mats Hummels

Doch dass Hummels dem deutschen Rekordmeister tatsächlich im Winter den Rücken kehrt, ist eher unwahrscheinlich. Die Spekulation um einen Abschied wies Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig zurück: "Ich hatte mit Mats ein Gespräch vor ein paar Tagen. Das ist nicht der Fall, Mats wird gesichert in der Rückrunde bei uns spielen."

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic lehnte einen Hummels-Abschied im Winter bereits ab.

"Er ist ein aktueller deutscher Nationalspieler, deshalb gibt es da überhaupt keine Überlegungen", stellte der Bosnier vor dem Gastspiel in Hannover (4:0) am vergangenen Wochenende gegenüber "Sky" klar.