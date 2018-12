Heidel über Tedesco: "Es wäre für jeden Trainer schwer"

Christian Heidel stärkt Schalke-Trainer Tedesco den Rücken

Die Krise des FC Schalke in der Fußball-Bundesliga spitzt sich weiter zu. Trainer Domenico Tedesco steht aber auch nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge nicht zur Diskussion. Laut Sportvorstand Christian Heidel kann der 33-Jährige nichts für die missliche Lage.

Herr Heidel, wie beurteilen Sie das 1:2 gegen Bayer Leverkusen?

Christian Heidel (Sportvorstand Schalke 04): Das ist eine bittere Niederlage. Ich habe mich ein wenig gewundert, dass rumging, die Mannschaft hätte nicht alles reingeworfen. Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit alles versucht. Ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, aber bei Leverkusen kommt Volland noch rein, wir waren ohne fünf Offensivspieler. Ich glaube, es ist schon erlaubt, mal auf diesen Umstand hinzuweisen. Wir müssen uns irgendwie in die Pause retten.

Bei einer Niederlage am Samstag in Stuttgart droht das Überwintern auf dem Relegationsplatz. Können Sie die Pfiffe der Fans nachvollziehen?

Dass das Publikum unzufrieden ist und seinen Unmut äußert, muss man akzeptieren. Weil sich keiner ausmalen konnte, dass Schalke auf diesem Platz stehen würde. Aber das tut natürlich einer Mannschaft nicht gut, die eh momentan dezimiert und verunsichert ist. Wir brauchen eine Trotzreaktion und müssen in Stuttgart alles raushauen.

Wie viel Kredit hat Domenico Tedesco noch?

Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Da gibt es einfach ein großes Vertrauen. Und ich tue mich auch total schwer damit, einen Trainer infrage zu stellen, den wir alle noch vor vier Monaten gefeiert haben. Ich weiß, dass es für jeden Trainer - mit den Problemen, die wir haben - schwer wäre. Ich glaube, dass das Gefühl in der Kabine genauso ist. Deswegen kann ich das nicht in Prozent oder in Euro ausdrücken, wie viel Kredit er noch hat. Das Thema stellt sich einfach nicht.

Wird die Unruhe rund um den Verein, um Sie und Aufsichtsratschef Clemens Tönnies zum Problem?

Nochmal: Es gibt zwischen Clemens und mir überhaupt kein Problem. Ich habe ganz klar gesagt, dass ich von einem externen Berater, der vielleicht einmal monatlich kommt, absolut nichts halte. Aber wenn Möglichkeiten gibt, bei Schalke mehr Qualität reinzubringen, dann bin ich der Allerletzte, der dagegen ist.