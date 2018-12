Müde Eintracht hofft auf Bescherung gegen den FC Bayern

Die Eintracht empfängt den FC Bayern zum Jahresabschluss

Das 2:2 beim FSV Mainz 05 war für Eintracht Frankfurt schnell abgehakt. Am Samstagabend kommen die Bayern - und der DFB-Pokalsieger will sich selbst ein Weihnachtsgeschenk machen.

Die kurze Heimreise kam den Profis von Eintracht Frankfurt diesmal besonders gelegen. Nur etwas mehr als eine halbe Stunde mussten die Hessen nach dem 2:2 (2:2) am Mittwoch beim FSV Mainz 05 durch die Nacht fahren. Im Anschluss an das zumindest anfangs turbulente Rhein-Main-Derby galt es für den DFB-Pokalsieger schnell zur Ruhe zu kommen. Denn zum Hinrunden-Finale wollen sich Luka Jovic und Kollegen gegen Bayern München noch ein zusätzliches Päckchen unter den Tannenbaum legen.

"Wenn die Bayern kommen, ist das immer ein Highlight, vor Weihnachten aber besonders schön", sagte Sportdirektor Bruno Hübner mit Blick auf den Jahresabschluss am Samstag: "Da können wir uns nochmal ein Weihnachtsgeschenk machen."

Bei der Mannschaft steht ein Sieg gegen den Rekordmeister jedenfalls ganz oben auf dem Wunschzettel. "Ich glaube, da hat jeder Bock drauf", äußerte etwa Nationaltorhüter Kevin Trapp.

Frankfurts Offensive sorgt für Furore

Dass ihr Duell mit dem Titelverteidiger als echtes Spitzenspiel firmiert, haben sich die Frankfurter mit einer schon jetzt herausragenden ersten Saisonhälfte selbst erarbeitet. 27 Punkte und Platz fünf in der Bundesliga, dazu sechs Siege in sechs Spielen der Europa League seien "sensationell", befand nicht nur Trapp: "Da muss man einfach den Hut vor ziehen. Ich glaube, dass wir eine richtig, richtig gute Mannschaft haben."

Diese hatte auch in Mainz unter Beweis gestellt, dass sie mindestens in der Offensive derzeit zu dem Besten gehört, was die Liga zu bieten hat. Einer der vielen Ausnahmekönner im Eintracht-Angriff trifft eigentlich immer. Diesmal war es eben Jovic (31./45.+1), mit zwölf Saisontoren nun an der Spitze der Torjägerliste, der seiner Mannschaft nach zweimaligem Rückstand durch Treffer von Robin Quaison (10./36.) noch einen Punkt rettete.

Eintracht kämpft gegen die Müdigkeit

Allerdings spürt die Eintracht nach drei intensiven Monaten langsam auch erste Abnutzungserscheinungen. Die Ausfälle der beiden verletzten Defensiv-Anker Makoto Hasebe und David Abraham waren schon gegen Mainz kaum zu verkraften. Bei den Dauerbrennern im Kader nimmt die Erschöpfung derweil deutlich zu. "Wir haben Englische Woche nach Englischer Woche", klagte Gelson Fernandes mit müden Augen: "Es ist gut, dass es das letzte Spiel ist."

Für dieses will die Eintracht aber noch einmal alles mobilisieren. Mit letzter Kraft voraus sozusagen, anders als zuletzt diesmal als Außenseiter. "Es ist schön, dass wir uns diesen Stellenwert erarbeitet haben, fast immer Favorit zu sein", sagte Trainer Adi Hütter: "Am Samstag sind wir es aber sicherlich nicht."

Es schien allerdings, als könne er damit ganz gut leben. Ein Überraschungs-Coup schmeckt als Vorgeschmack auf den Weihnachtsbraten schließlich besonders gut.