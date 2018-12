Schalke gefangen in der personellen Zwickmühle

Schalke rutscht immer tiefer in die Krise

Der FC Schalke 04 versinkt nach der neunten Niederlage im 16. Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen immer tiefer in der sportlichen Krise. Zum Abschluss der Hinrunde droht bei einer Niederlage gegen den VfB Stuttgart am Samstag sogar der Relegationsplatz. Trainer Domenico Tedesco und Sportvorstand Christian Heidel sind längst angezählt.

Am Ende mussten sich die Schalker Spieler erneut gegenüber den eigenen Fans erklären. Mit gesenktem Kopf schritten die Profis nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen vor die Nordkurve.

Nachdem die Anhänger ihrer Mannschaft in den vergangenen Wochen immer wieder den Rücken stärkten, schien der letzte Kredit an diesem Mittwochabend aufgebraucht. Mit einem gellenden Pfeifkonzert wurde das Team von Domenico Tedesco in die Kabine verabschiedet.

"Logischerweise bin ich besorgt. Ich glaube, ich sehe nicht unbesorgt aus - das erkennt man an den Augenringen, habe ich mir sagen lassen", erklärte der Coach nach dem erneuten Rückschlag. Seine persönliche Situation stellte der 33-Jährige hinten an: "Ich bin mir relativ wurscht."

Christian Heidel spielte die immer lauter werdenden Diskussionen um Tedesco herunter: "Ich tue mich schwer, einen Trainer in Frage zu stellen, den vor vier Monaten noch alle bejubelt haben."

Schalke schwächelt an beiden Enden des Spielfeldes

Doch vom Erfolg der letzten Saison ist in Gelsenkirchen kaum etwas hängen geblieben. Das Konzept, Spiele aus einer gesicherten Defensive heraus zu gewinnen, geht in dieser Spielzeit nicht auf.

Die einstige Abwehrstärke wird von den Gegnern mittlerweile wöchentlich entschlüsselt. Ein Blick auf die Zahlen belegt die negative Kehrtwende: Während Schalke 2017/2018 insgesamt 37 Gegentore kassierte (1,09 pro Partie), sind es zu diesem Zeitpunkt schon 23 (1,44).

Die Umstellung auf eine Viererkette brachte ebenfalls nicht die erhoffte Stabilität. Gegen eine weit von der Bestform entfernte Werkself war die Schalker Hintermannschaft erneut verwundbar.

Die Offensive der Knappen funktioniert noch schlechter, zu ideenlos präsentiert sich die Abteilung Attacke.

Mit 17 Toren - nur Stuttgart (11), Nürnberg (14) und Mainz (16) erzielten weniger Treffer - stahlt Schalke wenig Torgefahr aus. Der positive 5:2-Ausreißer gegen den 1. FC Nürnberg schönt diese Statistik sogar noch.

Neuzugänge auf Schalke enttäuschen durch die Bank

Um wieder in die Erfolgsspur zu finden, muss Tedesco den Hebel in der Winterpause an mehreren Stellen ansetzen. Das Problem: Personell ist der Vizemeister aktuell nicht gut aufgestellt.

Eine offensivere Herangehensweise gibt der Schalker Kader nicht her, herausragende Kreativspieler sind nicht in Sicht. Potenzielle Leistungsträger wie Amine Harit oder Yevhen Konoplyanka befinden sich seit Wochen in der Formkrise.

Auch Nationalspieler Sebastian Rudy, der im Sommer für rund 16 Millionen Euro vom FC Bayern München kam, enttäuscht bislang auf ganzer Linie. Im Duell gegen Leverkusen schaffte es der zentrale Mittelfeldspieler trotz angespannter Personalsituation nicht mal mehr in den Kader.

"Die letzten beiden Spielen waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten", bemängelte Tedesco gegenüber "Sky" die Leistungen Rudys.

Von den weiteren Neuzugängen Suat Serdar, Hamza Mendyl, Salif Sané, Mark Uth, Steven Skrzybski und Omar Mascarell, für die Sportvorstand Heidel zusammen mehr als 50 Millionen investierte, konnte sich bislang ebenfalls keiner nachhaltig als Führungsspieler aufdrängen.

Rolle von Christian Heidel auf Schalke umstritten

Diese Tatsache lässt auch die Kritik an Heidel wachsen. Seine Fußball-Kompetenz ist klubintern nicht mehr unumstritten.

Vereinschef Clemens Tönnies regte im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung gar an, Heidel einen externen Berater oder hauptamtlichen Kader-Planer an die Seite zu stellen.

"Es ist einfach komplett überflüssig, so etwas in der Öffentlichkeit zu diskutieren", warf Heidel dem Fleischfabrikanten daraufhin vor. "Ich habe viele Bewerbungen bekommen. Und die bekommen dann auch, wenn sie schriftlich erfolgen, eine Antwort: dass da kein Bedarf besteht. Punkt."

Zwar ruderte der 55-Jährige später zurück und betonte mehrfach, dass es keine Probleme zwischen ihm und Tönnies gebe. Doch langsam bröckelt die ungewohnte Ruhe der vergangenen Monate auf Schalke.

Im Kellerduell gegen Stuttgart brauchen Tedesco und Heidel dringen ein Erfolgserlebnis, sonst blüht beiden ein unruhiges Weihnachtsfest. Ein Rauswurf von Manager und/oder Trainer ist trotz der aktuellen Talfahrt allerdings (noch) unwahrscheinlich.

Jannik Kube