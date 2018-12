Das ist Bayerns Wunschspieler Lucas Hernández

Lucas Hernández steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung des französischen Nationalspielers Lucas Hernández. Der Verteidiger von Atlético Madrid soll rund 80 Millionen Euro kosten. Doch ist der 22-Jährige das Geld wert? sport.de stellt Bayerns Wunschspieler vor und analysiert die Folgen eines möglichen Transfers.

Wer ist Lucas Hernández?

Der flexibel einsetzbare Verteidiger wurde am 14. Februar 1996 in Marseille geboren, wo sein Vater Jean-François für Olympique spielte.

2007 wechselte Lucas Hernández in die Jugend von Atlético Madrid. Dort feierte die Nachwuchshoffnung 2014 ihr Profi-Debüt. Unter Trainer Diego Simeone entwickelte sich der heute 22-Jährige im Laufe der Jahre zu einem unverzichtbaren Leistungsträger.

Seinen größten Erfolg feierte Hernández im vergangenen Sommer mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Russland.

Was verspricht sich der FC Bayern von Hernández?

Der deutsche Rekordmeister besitzt den ältesten Kader der Bundesliga. Mit Mats Hummels und Jérôme Boateng haben zwei Innenverteidiger bereits die 30 geknackt.

Zuletzt kündigten die Bayern-Bosse eine Verjüngung der Mannschaft an. Durch die Ankunft von Hernández, der sowohl im Abwehrzentrum als auch als Linksverteidiger auflaufen kann, würden die Bayern einen ersten Schritt in die richtige Richtung machen.

Lucas Hernández (l.) im Duell mit Gareth Bale

Zu welchen Konditionen könnte Hernández zum FC Bayern wechseln?

Der Weltmeister besitzt bei Atlético Madrid einen Vertrag bis 2024. Allerdings könnte er seinen Arbeitgeber dank einer Ausstiegsklausel für eine festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro verlassen.

Atléti-Präsident Enrique Cerezo dementierte gegenüber dem Portal "Sportyou" ein vermeintliches Interesse der Bayern: "Er will hier bei uns weitermachen. Mir ist das Angebot von Bayern nicht bekannt. Und auch nicht, dass sie die 80-Millionen-Ausstiegsklausel zahlen. Wir bauen eine Mannschaft auf und verkaufen nicht."

FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hielt sich nach dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig bedeckt: "Ich kann weder etwas dementieren noch bestätigen. Bestätigen kann man erst etwas, wenn es fix ist. Und das ist es noch nicht."

Wo liegen Hernández' Stärken?

Trotz seines jungen Alters ist der Linksfuß bereits extrem erfahren. Mit 22 Jahren kommt Hernández auf 63 Einsätze in der Primera División. Darüber hinaus absolvierte er 16 Partien in der Champions League und stand in allen sieben WM-Spielen für Frankreich in der Startelf.

Auf dem Platz überzeugt der Allrounder durch Zweikampfhärte und Laufstärke. In diesen Kategorien gehört Hernández zu den besten Akteuren der spanischen Liga.

Buena victoria para celebrar este especial partido ¡por muchos más! ¡Te quiero @Atleti! ❤️⚪️💯#LH2️⃣1️⃣ pic.twitter.com/E3cwnoRWEK — Lucas Hernández (@LucasHernandez) 6. November 2018

Woran muss Hernández arbeiten?

Mit einer Körpergröße von 1,82 Metern und einem Gewicht von 76 Kilogramm ist der Atlético-Profi für einen Innenverteidiger recht schmächtig - ein "kleiner" Nachteil in Kopfballduellen.

Zudem werden dem Abwehrspieler noch Defizite im Passspiel nachgesagt.

Was würde der Hernández-Transfer für die Kaderplanung bedeuten?

Bei einer Verpflichtung des Franzosen hätten die Münchner zusammen mit Mats Hummels, Jérôme Boateng und Niklas Süle vier Innenverteidiger in den eigenen Reihen.

Da Hummels unter Trainer Niko Kovac in dieser Saison nicht mehr gesetzt ist, spekulierte die "Bild" über einen Abgang in die Premier League. Boateng stand bereits im Sommer kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Gut möglich, dass die Personalien im Winter wieder auf den Tisch kommen.

Beim FC Bayern dürfte Hernández als neuer Partner von Niklas Süle in der Innenverteidigung eingeplant werden. Alternativ könnte er auch die Linksverteidiger-Position bekleiden. Allerdings gilt dort David Alaba als gesetzt. Eine Degradierung des Österreichers ist trotz zuletzt schwankender Leistungen nahezu ausgeschlossen.

Jannik Kube