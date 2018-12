Eklat: United-Star wettete auf Mourinho-Entlassung

Alexis Sánchez hat angeblich auf die Entlassung von José Mourinho gewettet

Dem chilenischen Nationalspieler Alexis Sánchez steht offenbar Ärger ins Haus. Laut einem englischen Medienbericht wettete der 30-Jährige mit einem Teamkollegen darauf, dass José Mourinho bei Manchester United entlassen wird - und gewann eine stolze Summe.

Die Enttäuschung über die Entlassung von Trainer José Mourinho Anfang der Woche hielt sich bei Fans und Spielern von Manchester United in Grenzen. Während sich viele Anhänger schon länger einen neuen Coach wünschten, fiel der Portugiese zuletzt auch vermehrt bei seinen Profis in Ungnade.

Unter anderem wurde der Franzose Paul Pogba am Tag der Entlassung Mourinhos auf dem United-Trainingsgelände dabei erwischt, wie er lauthals rief: "Er dachte, er könnte einen Idioten aus mir machen und die Fans gegen mich aufbringen. Er hat sich mit dem Falschen angelegt."

Sánchez über Mourinho: "Ich habe es Euch gesagt"

Auch der chilenische Nationalspieler Alexis Sánchez geriet angeblich immer mal wieder mit dem Portugiesen aneinander. Umso größer war offenbar die Freude des Südamerikaners, als er von der Entlassung des Trainers hörte.

Laut "Sun" schickte Sánchez via Whatsapp eine Nachricht an die Spieler-Gruppe und schrieb: "Ich habe es Euch gesagt! Geduld ist alles, was nötig ist."

Sánchez beendete die Nachricht mit den Worten: "Rojo, Du schuldest mit £20k", und ließ durchblicken, dass er mit argentinischen Nationalspieler Marcos Rojo um rund 22.000 Euro gewettet hatte, dass Mourinho nach den jüngsten Niederlagen gegen Liverpool und Valencia entlassen werden würde.

Sollte sich der Bericht als wahr herausstellen, könnten Sánchez womöglich Konsequenzen drohen. Der Klub hat sich zu dem Vorfall bislang allerdings noch nicht geäußert.