Favre vs. Hecking: Die Top-Trainer im Vergleich

Dieter Hecking und Lucien Favre begegnen sich am 17. Spieltag im Top-Spiel

Zum Abschluss der Hinrunde können sich die Fans der Fußball-Bundesliga noch einmal auf einen echten Kracher freuen. Herbstmeister Borussia Dortmund empfängt mit Borussia Mönchengladbach seinen ärgsten Verfolger. Dass die beiden Traditionsvereine zum Abschluss der Hinrunde so gut dastehen, liegt besonders an ihren Trainern. Wir haben Lucien Favre und Dieter Hecking gegenübergestellt.

Taktische Ausrichtung

Lucien Favre: Der Schweizer gilt als absoluter Perfektionist, der Spielzüge bis ins kleinste Detail einstudieren lässt. Taktisch stellt er vorzugsweise in einem 4-2-3-1-System auf. Beim BVB setzte Favre zuletzt mehr auf Ballbesitz. Das entscheidende Element in seinem System sind aber die schnellen Tempowechsel.

Offensive Aktionen entstehen vorzugsweise nach Ballgewinn oder nach Tempoverschärfung aus der eigenen Abwehrkette und werden dann blitzschnell vorgetragen. Oft spielt der BVB seine Gegner müde und sticht dann gegen Ende der Partie eiskalt zu.

Dieter Hecking: Hat sich in der Sommerpause lernwillig gezeigt. Nach der durchwachsenen Rückrunde 2017/2018 erkannte Hecking, dass seine 4-4-2-Taktik entschlüsselt worden ist. Stellte daraufhin seine Startelf häufiger im 4-3-3 auf.

Besonders stark machen Gladbach in dieser Saison aber die Systemumstellungen während des Spiels. Während Favre meist an seinem System festhält, spielen die Fohlen oft bis zu drei verschiedene Systeme innerhalb von 90 Minuten. Diese Flexibilität ist eine der großen Stärken der Gladbacher.

"Es ist wichtig, dass der Coach während des Spiels kurz eine Ansage machen kann, um das System zu wechseln", sagt Torhüter Yann Sommer. "Das gehört dazu, um sich besser auf den Gegner einzustellen. Das müssen wir können, das werden wir auch weiter trainieren."

Hecking und Favre kennen und schätzen sich seit vielen Jahren

Öffentliches Auftreten

Lucien Favre: Seine öffentlichen Aussagen sind zumeist vage und wenig konkret. Der Schweizer spielt dabei auch mit seiner Sprachbarriere. Die ausgefeilte und durchgeplante Taktik, die er mit seinen Spielern einstudiert, teilt er nie mit der Öffentlichkeit. Stattdessen spielt er die Bedeutung von taktischen Entscheidungen gerne mit Worthülsen herunter.

Sein zuweilen etwas kauziges aber nettes Auftreten kann sich erfahrungsgemäß schnell ändern, sobald der sportliche Erfolg ausbleibt und Gegenwind aufzieht. Gladbach bekam das 2015 zu spüren, als Favre mitten in der englischen Woche seinen Trainerjob hinwarf.

Dieter Hecking: Überzeugt die Fohlen-Fans vor allem durch sein nüchternes Auftreten und rationale Aussagen. Machte sich zum Amtsantritt im Januar 2017 gleich bei den Journalisten beliebt, als er versprach, "immer erreichbar" zu sein.

Seine Spieler holt Hecking gerne mit ins Boot. Die Spielweise der Gladbacher will der Trainer stets "gemeinsam mit der Mannschaft entwickeln." Das macht den Coach bei den Profis beliebt. Zumal Hecking sich über mündige Profis freut.

Punkteschnitt

Beim Punkteschnitt in der Bundesliga liegt Lucien Favre vor seinem Kollegen. Der Schweizer sammelte in seinen 244 Bundesliga-Spielen 397 Punkte (1,63 Punkte pro Spiel). Dieter Hecking kommt in 401 Bundesligaspielen auf 581 Punkte (1,45 Punkte pro Spiel).

In der aktuellen Saison liegen jedoch sowohl Favre (2,44) als auch Hecking (2,12) klar über ihrem durchschnittlichen Wert.

Direkter Vergleich

Im direkten Vergleich mit Lucien Favre hat Dieter Hecking nach bislang 13 Aufeinandertreffen die Nase vorn. Sechs Spiele gewannen die Mannschaften von Hecking, fünf Siege gingen an die Teams von Favre. Zweimal trennten sich die Trainer unentschieden.

6 Siege für Hecking

2 Unentschieden

5 Siege für Favre

14/15 Borussia Mönchengladbach 1:0 VfL Wolfsburg

14/15 VfL Wolfsburg 1:0 Borussia Mönchengladbach

13/14 VfL Wolfsburg 3:1 Borussia Mönchengladbach

13/14 Borussia Mönchengladbach 2:2 VfL Wolfsburg

12/13 VfL Wolfsburg 3:1 Borussia Mönchengladbach

12/13 Borussia Mönchengladbach 2:3 1.FC Nürnberg

11/12 1.FC Nürnberg 1:0 Borussia Mönchengladbach

11/12 Borussia Mönchengladbach 1:0 1.FC Nürnberg

09/10 Hertha BSC 1:0 Hannover 96

08/09 Hannover 96 2:0 Hertha BSC

08/09 Hertha BSC 3:0 Hannover 96

07/08 Hannover 96 2:2 Hertha BSC

07/08 Hertha BSC 1:0 Hannover 96

Titel:

Lucien Favre: 2x Schweizer Meister mit dem FC Zürich (2006, 2007), 2x Schweizer Pokalsieger mit dem FC Servette (2001) und dem FC Zürich (2005)

Dieter Hecking: Deutscher Pokalsieger mit dem VfL Wolfsburg (2015), Deutscher Supercup-Sieger mit dem VfL Wolfsburg (2015)

Stationen:

Lucien Favre: Yverdon-Sport (1996-2000), FC Servette (2000-2002), FC Zürich (2003-2007), Hertha BSC Berlin (2007-2009), Borussia Mönchengladbach (2011-2015), OGC Nizza (2016-2018), Borussia Dortmund (seit 2018)

Dieter Hecking: SC Verl (2000-2001), VfB Lübeck (2001-2004), Alemania Aachen (2004-2006), Hannover 96 (2006-2009), 1. FC Nürnberg (2009-2012), VfL Wolfsburg (2013-2016), Borussia Mönchengladbach (seit 2016)

Heiko Lütkehus / Florian Pütz