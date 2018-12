Kovac wünscht sich Meisterschaft für FC Bayern

Niko Kovac wünscht sich den Bundesliga-Titel

Niko Kovac hat die Hoffnung im Rennen um die Deutsche Meisterschaft noch nicht aufgegeben. Zu Weihnachten wünscht sich der Trainer des FC Bayern den Bundesliga-Titel - und seinem Ex-Klub Frankfurt eine ganz besondere Belohnung.

"Wenn ich mir was wünschen darf, dann werden wir Meister und die SGE ist im Champions-League-Modus auf Platz zwei bis vier", sagte Kovac "Hit Radio FFH". "Dann wäre die Saison fantastisch gelaufen."

Kovac trifft mit den Bayern im letzten Pflichtspiel des Jahres am Samstagabend auf die Eintracht. Im Duell mit seinem Ex-Klub will der Kroate den vierten Bundesliga-Dreier in Serie einfahren und im Idealfall den Abstand von aktuell sechs Punkten auf Tabellenführer Borussia Dortmund verkürzen.

Danach geht es für die Spieler und Kovac in die Winterpause. Weihnachten verbringt der Trainer mit seiner Familie. Gefeiert wird "besinnlich, bescheiden ruhig. Das ist ein Fest der Liebe. Und die Liebe wollen wir untereinander teilen", sagte Kovac.