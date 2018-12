So viel hat die Schalker Bergbau-Choreographie gekostet

Die Choreo der Schalke-Fans lief über mehrere Minuten

Die Fans des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 haben am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen eine beeindruckende Choreographie gezeigt. Die S04-Anhänger verabschiedeten sich damit vom Steinkohlebergbau. Nun haben die Ultras Gelsenkirchen die Kosten offengelegt.

Laut den Angaben von "ultras-ge.de" wurden insgesamt 14.207,51 € für die Choreographie ausgegeben. Teuerster Kostenpunkt waren die insgesamt 14.500 bedruckten Plastikfahnen mit insgesamt 7.645 €. Zudem nutzten die Fans 8.000 Papptafeln (2.201,20 €) und druckten eigens 25.000 Infoflyer (263,34 €). Die weiteren Ausgaben verteilen sich unter anderem auf Farbe, Netze oder Seile, die für die Choreo verwendet wurden.

Die Choreographie wird allein über Spenden von Privatpersonen und Fanklubs finanziert, Unterstützung seitens des Vereins oder durch Sponsoring lehnen die Schalker Ultras ab.

Mit der Aktion unterstrichen die S04-Anhänger die enorme Bedeutung des Bergbaus im Ruhrgebiet für den Bundesligisten. Am Freitag fährt mit Prosper-Haniel die letzte Zeche in der Region ihre letzte Schicht. Das letzte Stück Steinkohle im Revier wird schließlich in einer Zeremonie an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben.

Vor dem Spiel der Schalker gegen Bayer Leverkusen hatte sich auch Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies zu Wort gemeldet: "Wir bleiben dem Bergbau den Bergleuten treu." Im Anschluss sang der Ruhrkohle-Chor zusammen mit dem Publikum in der Arena auf Schalke das Steigerlied.