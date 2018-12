HSV auf 40-Punkte-Kurs - Lasogga-Einsatz offen

Will die Herbstmeisterschaft bestätigen: Hannes Wolf

Trainer Hannes Wolf vom Zweitliga-Herbstmeister Hamburger SV träumt von 40 Punkten noch vor Weihnachten. "Die hätte ich schon ganz gern", sagte der Coach vor dem Nachbarschaftsduell am Sonntag bei Holstein Kiel. Bislang haben die Hanseaten 37 Zähler gesammelt.

Ob Torjäger Pierre-Michel Lasogga eine Einsatzoption ist, will Wolf nach dem Abschlusstraining entscheiden: "Am Freitag ist Pierre schon gesprintet und hat geschossen." Der 26-Jährige war wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade mehrere Wochen ausgefallen.

Für Wolfs Kieler Kollegen Tim Walter ist es ein Vorteil, dass seine Mannschaft das Hinspiel im Volksparkstadion mit 3:0 gewinnen konnte. "Dadurch haben wir einfach drei Punkte mehr", sagte der 43-Jährige, der aber damit rechnet, dass der HSV "durch den Trainerwechsel eine andere Herangehensweise hat."

Die seit Wochen ausverkaufte Partie hat historisch gesehen absoluten Seltenheitswert. Letztmals gastierte der Bundesliga-Absteiger vor 55 Jahren zu einem Ligapflichtspiel an der Förde - noch vor Gründung der Bundesliga.