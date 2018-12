Xherdan Shaqiri huldigt 2013er-Team des FC Bayern

Liverpool-Profi Xherdan Shaqiri spielte einst für den FC Bayern

Zwischen 2012 und 2015 spielte Xherdan Shaqiri für den Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Im Achtelfinale der Champions League trifft der Schweizer mit seinem neuen Arbeitgeber FC Liverpool jetzt auf seinen Ex-Klub, mit dem er 2013 das Triple gewann.

"Ich denke, wir waren die beste Mannschaft, die Bayern in seiner Vereinsgeschichte jemals hatte", blickte der 27-Jährige im "Guardian" auf seine Zeit beim deutschen Rekordmeister zurück. Da der Flügelspieler sich bei den Münchnern hinter Arjen Robben und Franck Ribéry anstellen musste, verließ er die Bayern allerdings im Januar 2015 wieder.

Nach kurzen Engagements bei Inter Mailand und Stoke City schloss sich Shaqiri im Sommer dem FC Liverpool an. Unter Jürgen Klopp blüht der Linksfuß aktuell voll auf. In 13 Premier-League-Partien traf der Ex-Münchner bereits fünfmal. Beim 3:1-Erfolg über den Erzrivalen Manchester United gelang dem Tempodribbler gar ein Doppelpack.

Shaqiri wollte zurück in die Champions League

"Der Trainer und auch die Mannschaft haben mir alles gegeben", lobte Shaqiri seine Mannschaftskameraden. Die Entscheidung, an die Anfield Road zu wechseln, fiel ihm dabei nicht schwer: "Ich wollte wieder Champions League spielen. Ich habe es vermisst, in diesem Wettbewerb aufzulaufen. Also wollte ich dies wieder machen und die Chance, das mit Liverpool zu tun, war perfekt."

Diese Möglichkeit bietet sich für Shaqiri im neuen Jahr wieder - ausgerechnet gegen den FC Bayern München.