Medien: OM senkt Preis für Bayern-Flirt Thauvin

Florian Thauvin könnte für den FC Bayern billiger werden als gedacht

Lange Zeit hat Jacques-Henri Eyraud, Präsident von Olympique Marseille, einem Transfer von Top-Star Florian Thauvin einen Riegel vorgeschoben. Nun gibt der OM-Boss Thauvin aber offenbar frei.

Marseille sei bereit, Thauvin am Ende der laufenden Saison für 40 bis 45 Millionen Euro ziehen zu lassen. Laut dem Bericht der "L'Equipe" ist der FC Bayern nach wie vor an einer Verpflichtung des Außenstürmers interessiert. Der 25 Jahre alte Thauvin könnte den womöglich scheidenden Franck Ribéry beim deutschen Rekordmeister ersetzen.

Die Wechsel-Freigabe ist durchaus überraschend. Schon Anfang 2018 soll der FC Bayern um Thauvin geworben haben. Damals sprach sich OM-Präsident Eyraud aber gegen einen Transfer aus und sagte, Thauvin werde noch "viele weitere Jahre" für Marseille spielen. Im September ruderte Eyraud leicht zurück, forderte aber angeblich satte 80 Millionen für seinen Schützling.

Warum Marseille nun offenbar nur noch rund die Hälfte des im September geforderten Betrags verlangt, erklärt die "L'Equipe" mit zwei Argumenten. Zum einen verlangt der US-amerikanische Besitzer von Olympique, Frank McCourt, dass Olympique Transfer-Einnahmen einsammelt. Zum anderen will Marseille das Gehalt von Thauvin offenbar nicht erhöhen.

Im Sommer bietet sich also die Gelegenheit für den Weltmeister, einen Verein zu finden, ei dem er ein höheres Gehalt kassieren könnte. Thauvins Vertrag in Marseille läuft allerdings noch bis 2021. Für Marseille kommt Thauvin in der laufenden Saison auf bereits elf Tore in 15 Liga-Spielen.