Stimmen zum Spitzenspiel BVB vs. BMG

Christoph Kramer kommentiert sein vermeintliches Handspiel gegen den BVB

Zum Auftakt des 17. Spieltags der Fußball-Bundesliga gewann Borussia Dortmund mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Die Stimmen zum BVB-Sieg im Spitzenspiel:

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben den Sieg und jetzt auch ein wenig Ferien verdient, wir hatten mehr Ballbesitz. Julian Weigl hat hervorragend gespielt, viele richtige Bewegungen gemacht und Lösungen gefunden. Es hat gut funktioniert."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Das war eine fast perfekte Leistung! Ich finde, dass der Sieg sehr verdient war. Wir haben das Spiel über weite Strecken bestimmt, uns immer wieder Möglichkeiten herausgespielt."

... über Kramers Tor nach Handspiel: "Ich werde diese Regel nie mehr verstehen. Die Schiedsrichter wissen manchmal selbst nicht, wie sie damit umzugehen haben."

... über die Aussichten im Meisterrennen: "Das ist die zweitbeste Hinserie, die Borussia Dortmund in über 100 Jahren gespielt hat. Das Rechnen überlassen wir Euch..."

Mario Götze (Borussia Dortmund): "Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, haben ein positives Ende. Wir tun aber gut daran, von Spiel zu Spiel zu denken."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der ersten Halbzeit war es ein Schachspiel, da entscheiden Kleinigkeiten. Wir hatten mehr Fehler drin, diese kleinen Fehler hatte Dortmund weniger, deshalb ist es im Endeffekt auch verdient. Wir können sehr zufrieden sein mit den ersten 17. Spieltagen, jetzt gilt es zu regenieren."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass der Ball an die Hand gesprungen ist. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass er das Tor nicht zurücknehmen kann. Weil mehr Natürlichkeit gibt es nicht."

Stimmen im Vorfeld des Spiels:

Joachim Watzke (Geschäftsführer Sport Borussia Dortmund) gegenüber Eurosport ...

... zur aktuellen Saison: "Unser größtes Problem ist, dass es viel stabiler ist, als wir es uns vorgestellt haben. Hätte uns jemand im August gesagt, drei Punkte Vorsprung am 17. Spieltag, hätten wir das alle sofort mit einem dicken Pinsel unterschrieben. Wir haben viele Spiele gewonnen und dann will man natürlich mehr - das ist ganz menschlich. Wir dürfen nur nicht vergessen, wo wir herkommen, und insofern war die Hinrunde hervorragend."

... über die Schließung der letzten Steinkohle-Zeche in Bottrop: "Ich war in Bottrop und das ist für das Ruhrgebiet etwas Historisches, aber auch traurig. Diese Region ist vom Bergbau geprägt, und mein Opa selbst war Bergmann in der Zeche Carolinenglück in Bochum-Hamme. Was der Bergbau der Region gegeben hat - das Urvertrauen und den Solidaritätsgedanken, dass einer für den anderen da ist - hat diese Region unfassbar geprägt. Und deshalb ist es heute ein sehr bedeutender Tag. Auch wenn es gestern die Schalker waren, fand ich, dass die Fans es vor dem Spiel toll gemacht haben. Es war für mich sehr emotional und hat mir sehr gefallen."

... über einen möglichen Überholversuch an Bayern vorbei: "Es ist kein Überholvorgang, denn warum sollten Karl-Heinz Rummenigge und Ulli Hoeneß auf einmal perspektivisch den Abschied einreichen? Sie haben sechsmal in Folge die Meisterschaft gewonnen und standen sehr oft im Halbfinale der Champions League. Ich denke nicht, dass Bayern München einen riesigen Umbruch benötigt. Sie hatten eine kurze Schwäche-Phase und sind vielleicht nicht mehr auf diesem Top-Niveau wie vor zwei Jahren. Natürlich sind wir bei dem Thema Verjüngung einen Schritt weiter. Aber wenn du Primus bist, bist du nie der Vorreiter, sondern der Platzhalter und daher ist es normal, dass man zu den Spielern Vertrauen hat, mit denen man sechsmal Meister geworden ist."

... über Matthias Sammer: "Matthias ist kein externer, sondern ein interner Berater. Er kennt den Verein, denn er war hier Spieler und Trainer. Einen Berater von außerhalb zu holen, der das alles nicht kennt und nicht weißt, wie der Verein tickt, hätten wir nie gemacht."

... über Mario Götze: "Mario hat einen besonderen Stellenwert bei uns, weil er ein Junge ist, der aus unserer eigenen Jugend stammt. Man hat einen engeren Draht zueinander, wenn man sich schon seit Jahren kennt. Man muss diese Spieler besonders schützen, denn sie sind einem ans Herz gewachsen. Er ist jetzt wieder ein fester Bestandteil des Ganzen und ist keiner, der sich beklagt."

... über Lucien Favre: "Lucien macht seinen Job perfekt. Er hat eine sehr hohe Akzeptanz bei den Spielern und die Spieler haben das nur, wenn der Trainer etwas sagt, was Substanz hat. Er ist sehr detailversessen und weist auf Kleinigkeiten hin. Die Spieler merken, dass er sie besser macht und das war bei all seinen Trainerstationen bisher der Fall. Das sieht man nun auch bei uns in Dortmund - all das spricht für ihn als Trainer."

Matthias Sammer (Berater Borussia Dortmund):

... zum Spiel: "Es ist eine schöne Entwicklung, wenn man sagt, Platz eins trifft auf Platz zwei - und Bayern ist da mal nicht dabei. Und das vor allem zu diesem Zeitpunkt vor der Rückrunde."

... über Borussia Dortmund: "Wenn man 39 Punkte hat, spricht es für das Niveau der Mannschaft. Aber dennoch glaube ich, dass sie sich noch in einer Entwicklungsphase befinden. Ich freue mich, wenn die Bundesliga hinter der Top-Mannschaft Bayern München endlich mutiger wird. Die Krux an der Geschichte ist, dass es keine Meisterschale nach dem 15. Spieltag gibt, sondern man das Niveau 34 Spieltage lang halten muss. Für die Entwicklung und die Emotionalität in Deutschland und der Bundesliga ist Dortmund nicht verantwortlich. Sie schauen auf sich selbst, wollen es besser machen als im vergangenen Jahr, um etwas aufzubauen und wieder etwas zu erreichen."

... über Borussia Mönchengladbach: "Zu allererst sollten wir Max Eberl gute Besserung wünschen. Er ist in sportlicher Hinsicht das Gesicht des Vereins. Wenn ein Trainer wie Dieter Hecking unaufgeregt in der Lage ist, seine Vertragssituation zu klären, zeugt dies von Souveränität und Menschlichkeit sowie fachlicher Kompetenz. Die Mannschaft ist derzeit sehr stark, obwohl sie hinten viele Verletzungssorgen hat. Dieter Hecking ist der Dirigent und das macht er derzeit einfach fantastisch."

... über Marco Reus: "Er ist wichtig für die jungen Spieler, denn er ist eine Identifikationsfigur. An seinen fußballerischen Qualitäten hat man nie gezweifelt. Er bleibt, wie er ist: ein individueller Typ, der den jungen Spielern Halt gibt. Das ist eine gute Mischung. Mit der Kapitänsbinde ist er auch in seinen Aussagen gewachsen, was man ihm so in der Form nicht zugetraut hätte."

... über Mario Götze: "Mario hat mehr gearbeitet und ist laufbereiter geworden. Er hat viel durchgemacht in seinem Leben, nicht nur fußballerisch, sondern auch mit seiner Krankheit. Aber es fehlt ihm die Leichtigkeit und Spritzigkeit. Ob sich das nochmal entwickelt, kann man nicht vorhersehen. Ich denke, dass er ein anderer Spieler geworden ist, aber dennoch der Mannschaft guttut."