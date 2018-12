Oliver Kahn bestätigt Gespräche mit Uli Hoeneß

Oliver Kahn könnte langfristig eine wichtige Rolle beim FC Bayern einnehmen

Mittelfristig hat Fußball-Bundesligist FC Bayern die Zukunftspläne in der Führungsetage geklärt: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge werden weiterhin die Geschicke leiten. Langfristig könnte Oliver Kahn ins Management einsteigen.

Der ehemalige Münchner Torwart hat am Rande des Topspiels zwischen dem BVB und Gladbach am Freitagabend (2:1) erste Gespräche mit den Bayern-Bossen bestätigt. "Natürlich sprechen wir miteinander. Ich spreche auch mit Uli Hoeneß. Da geht es um vieles. Warum muss es da immer um Positionen gehen?", so Kahn im "ZDF".

Dass die jüngste Vertragsverlängerung von Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der Bayern, Auswirkungen auf seine eigenen Pläne habe, bestritt Kahn: "Für mich bedeutet das überhaupt gar nichts."

Kahn gilt als möglicher Nachfolger von Rummenigge beim deutschen Rekordmeister. Dessen Vertrag wurde erst am Freitag offiziell bis Ende 2021 verlängert.

Medienberichten zufolge könnte Oliver Kahn Anfang 2021 in die Chefetage des FC Bayern stoßen und bis zum Jahresende Erfahrungen sammeln. Der Übergang wäre somit nach Rummenigges Abschied fließend.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß wurde indes erst kürzlich vom Aufsichtsrat in seiner Funktion als Vorsitzender des Klubs für die kommenden vier Jahre wiedergewählt.