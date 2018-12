Real Madrid mit Vorteilen im Sancho-Poker?

Jadon Sancho erzielte im Topspiel gegen Gladbach das 1:0 für den BVB

Jadon Sancho ist mit 15 Scorerpunkten beim BVB einer der Garanten für die starke Hinrunde in der Fußball-Bundesliga. Längst hat der Engländer Topklubs im In- und Ausland auf sich aufmerksam gemacht. Real Madrid soll sich nun Chancen auf eine baldige Verpflichtung ausrechnen.

Schenkt man dem Portal "sport360" Glauben, so haben die Königlichen einen leichten Vorteil in den Verhandlungen mit Jadon Sancho. Immerhin hatte der Champions-League-Sieger den 18 Jahre jungen Flügelstürmer schon zu dessen Zeiten bei Manchester City ganz oben auf dem Zettel.

Den Zuschlag für das begehrte Talent sicherte sich im vergangenen Sommer allerdings die Borussia aus Dortmund. Seither machte Sancho 36 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Schwarz-Gelben, 20 Mal stand er in der Startelf. Dabei kommt der Nationalspieler auf beeindruckende 23 Scorerpunkte.

Längst hat sich daher ausgezahlt, dass der BVB früh auf den Angreifer gesetzt hat. Unter Trainer Lucien Favre zählt Jadon Sancho in der laufenden Saison meist zum Stammpersonal. Eine Perspektive, die Real Madrid nicht hatte bieten können. Selbiges Schicksal ereilte auch dem FC Bayern, der im November bestätigte, Sancho im Sommer 2017 ein Angebot gemacht zu haben.

BVB-Sportdirektor Zorc erstickt Gerüchte im Keim

Mittlerweile sollen neben Real Madrid auch der FC Arsenal, FC Liverpool, PSG und der FC Barcelona großes Interesse hegen, Sancho unter Vertrag zu nehmen. Auch Manchester City soll über eine Rückholaktion nachdenken.

Dem "Bleacher Report" zufolge besitzen die Citizens ein sogenanntes Matching Right. Dadurch müsste City lediglich mit einem Angebot gleichziehen, um den Zuschlag zu erhalten.

Allerdings dürfte der BVB kaum ein Interesse daran haben, den Senkrechtstarter vor seinem Vertragsende im Jahr 2022 ziehen zu lassen. Der Engländer verlängerte sein Arbeitspapier erst Anfang Oktober 2018. Er habe "nicht umsonst so lange unterschrieben", betonte der Youngster.

Sportdirektor Michael Zorc war zudem in den vergangenen Wochen bemüht, die Gerüchte um Sancho im Keim zu ersticken. "Es gibt überhaupt keine Anzeichen für einen Wechsel", so Zorc gegenüber der "Bild": "Jadon weiß genau, welcher Klub ihn bis in die englische Nationalmannschaft geführt hat."