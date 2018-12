Stimmen: "Fährmann wollte, dass wir das Spiel gewinnen!"

Markus Weinzierl war nach der Heimpleite gegen Schalke arg angefressen

Mit einem extrem wichtigen Auswärtssieg hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 für das versöhnliche Ende einer vollkommen verkorksten Hinrunde gesorgt. Nach dem 3:1-Erfolg beim VfB Stuttgart zeigte sich auch Cheftrainer Domenico Tedesco erleichtert. Die Stimmen zum 17. Spieltag:

Eintracht Frankfurt - Bayern München 0:3

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich glaube, dass wir die erste halbe Stunde die klar bessere Mannschaft gewesen sind. Beim 0:1 hat sich die Klasse der Münchner gezeigt. Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf, wie sie aufgetreten ist. Die Niederlage ist allerdings zu hoch ausgefallen."

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Bis auf die ersten 20 Minuten war es ein gutes Spiel von uns. Die letzten Spiele waren sehr gut, das ist das, was der FC Bayern kann. Ich möchte den Franck mal loben, das hat er klasse gemacht."

VfB Stuttgart - Schalke 04 1:3

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben heute ein Spiel verloren, dass du nicht verlieren darfst und vor allem auch nicht verliehen kannst, wenn du deine hundertprozentigen Chancen machst. Knackpunkt war in der 47. Minute, dass Gonzalez eine Tausendprozentige liegen lässt, ich glaube Fährmann (Anm.: Schalkes Torwart Ralf Fährmann) wollte, dass wir das Spiel gewinnen. Wir haben das Geschenk nicht angenommen, es wäre wichtig gewesen. Wir werden jetzt erst mal regenerieren. Wir brauchen alle Spieler fit und eine gute Vorbereitung, und dann werden wir in der Rückrunde das korrigieren, was wir in der Hinrunde liegen gelassen habe."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir sind glücklich und erleichtert über den Sieg, wir haben lange drauf gewartet und hingearbeitet. Am Ende muss ich sagen, dass wir unsere Konter besser ausschöpfen müssen, dann machst du auch mal sechs Tore. Aber der Sieg geht in Ordnung."

1. FC Nürnberg - SC Freiburg 0:1

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Ohne Tor kannst du kein Spiel gewinnen. Wir waren sehr druckvoll, sehr präsent und laufstark, hatten alles, was man braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Aber wenn du die Dinger nicht über die Linie bringst, brauchst du dich nicht beschweren. Wir gehen riesig enttäuscht in die Pause."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind wirklich auf dem Zahnfleisch dahergekommen, weil wir immer soviel Aufwand betreiben müssen. Wir haben uns heute durchgekämpft, wir sind müde, wir sind im Moment nicht ballsicher genug. Das Standardtor hat uns geholfen. Wir waren nicht die Besseren, wir waren die Glücklicheren."

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 3:1

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Der Sieg geht absolut in Ordnung. Das 2:0 war sicherlich ein Geschenk, wie auch das 2:1. Dadurch hat Hertha noch mal Luft bekommen. Nach der Halbzeit haben wir uns dann schnell belohnt und hätten noch mehr Tore machen müssen."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Das war ein verdienter Sieg für Leverkusen. Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt und sind aufgetreten wie in einem Freundschaftsspiel. Nach 20 Minuten hat man gesehen, was wir drauf haben. In der Halbzeit war ich noch zufrieden, danach nicht mehr. Leverkusen hätte auch das vierte und fünfte Tor machen können."

RB Leipzig - Werder Bremen 3:2

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es war ein unglaublich intensives und mitreißendes Spiel. Unsere Willensleistung war großartig. Bremen war zu jeder Zeit gefährlich. Nach 31 Pflichtspielen freut sich jeder auf Weihnachten und ein paar Tage Urlaub. Ich bin guter Dinge, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich bin der Meinung, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. RB hat es gut gemacht, aber für ein Auswärtsspiel haben wir viel zu viele Chancen liegen lassen. Individuelle Fehler haben zu den Gegentoren geführt. Leider ist es dann folgerichtig, dass du dieses Spiel nicht gewinnst. Wir hätten es verdient gehabt, hier etwas mitzunehmen."

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 0:1

Andre Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir sind niedergeschlagen, die Jungs haben alles versucht. In der ersten Halbzeit haben wir viele Strafraumsituationen kreiert, haben aber immer noch ein Bein im Abschluss vor uns gefunden. Es ist ganz, ganz bitter, das Spiel in der Nachspielzeit zu verlieren. Kein Vorwurf an 'Bruno' Esser, dass ihm so ein klarer Fehler passiert. Am wichtigsten war für mich zu sehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz stand. Das war bislang nicht immer so. Mit Verstärkungen für die Rückserie habe ich die absolute Überzeugung, dass wir den Rückstand aufholen und die Klasse halten können."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Es ist einfach großartig, was meine Mannschaft in der englischen Woche geleistet hat. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das vor der Woche so nicht erträumt. Ich glaube, dass alle Spiele verdient gewonnen wurden, das gibt uns natürlich ein gutes Gefühl. Mit diesem Gefühl fahren wir jetzt nach Hause, da darf sich jeder freuen, da darf jeder feiern, das haben wir verdient. Wir haben 18 Punkte, das ist toll. Aber damit hat man noch nichts erreicht. Wir bleiben demütig und bescheiden."

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben den Sieg und jetzt auch ein wenig Ferien verdient, wir hatten mehr Ballbesitz. Julian Weigl hat hervorragend gespielt, viele richtige Bewegungen gemacht und Lösungen gefunden. Es hat gut funktioniert."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der ersten Halbzeit war es ein Schachspiel, da entscheiden Kleinigkeiten. Wir hatten mehr Fehler drin, diese kleinen Fehler hatte Dortmund weniger, deshalb ist es im Endeffekt auch verdient. Wir können sehr zufrieden sein mit den ersten 17. Spieltagen, jetzt gilt es zu regenerieren."