Rummenigge: BVB hat es leichter als der FC Bayern

Für Rummenigge steht fest: Der BVB hat es leichter als die Bayern

Dank fünf Siegen in den letzten fünf Bundesligaspielen hat der FC Bayern doch noch für ein versöhnliches Ende einer turbulenten Hinrunde gesorgt. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge blickt auch deswegen entspannt in die Zukunft. Für den BVB hat er ein großes Lob parat - mit einer kleinen Einschränkung.

Nachdem sich Borussia Dortmund mit 42 Punkten und nur einer Niederlage in 17 Spielen den Herbstmeistertitel auf beeindruckende Art und Weise sicherte, musste sich auch Karl-Heinz Rummenigge vor den Leistungen der Schwarz-Gelben verneigen. "Ich habe großen Respekt vor Borussia Dortmund. Die machen einen guten Job, nicht erst seit dieser Saison", lobte der 63-Jährige den größten Konkurrenten im Gespräch mit "Sky".

Allerdings, schränkte Rummenigge ein, habe der BVB auch "einen anderen Druck. Man kann viele junge Spieler einfacher einbauen", ist der Vorstandschef überzeugt. Beim FC Bayern sei dies anders, und dafür sorge vor allem die Öffentlichkeit, beklagte der Ex-Profi. Mit Spielern des BVB hätte die Öffentlichkeit schlicht "mehr Geduld", so Rummenigge.

Damit reagierte das Münchner Oberhaupt vor allem auf die Aussagen von BVB-Chef Hans-Joachim Watzke, der am Freitag gegenüber "Eurosport" sagte, die Dortmunder seien bei den Thema Verjüngung "natürlich einen Schritt weiter" als der Rekordmeister.

Hernández zum FC Bayern? "Keine Entscheidung gefallen"

Ein Spieler, der schon bald zur Verjüngung des Münchner Kaders beitragen könnte, ist Lucas Hernández. Der 22-jährige Weltmeister steht aktuell bei Atlético Madrid unter Vertrag und ist ein Spieler, mit dem sich die Bayern intensiv beschäftigen.

Dank einer festgeschriebenen Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro könnte der Abwehrspieler womöglich schon in der Rückrunde für die Münchner auflaufen. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern.

"Da ist überhaupt keine Entscheidung gefallen", stellte Rummenigge klar. "Hasan Salihamidzic und sein Scouting-Team befassen sich jetzt mit interessanten Spielern. Das ist ihre Aufgabe und das machen sie auch sehr gut", verriet der 63-Jährige, dass Hernández nur einer von vielen Spielern ist, die das Interesse des Rekordmeisters geweckt haben.

"Ob wir jetzt im Winter was machen oder im Sommer - darüber ist noch keine finale Entscheidung gefällt worden", ergänzte Rummenigge: "Ich habe keine Angst um die Zukunft und wir werden diesen Umbruch bewältigen. Phase eins haben wir jetzt und Phase zwei wird spätestens im nächsten Sommer abgearbeitet."

Wie ist der Stand bei Timo Werner?

Ein weiterer Spieler, der Teil der "Phase zwei" sein könnte, ist Timo Werner. Der Stürmer wird seit vielen Wochen an der Säbener Straße gehandelt. FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic ließ am Samstag durchblicken, dass der 22-Jährige ebenfalls im Fokus des Rekordmeisters steht.

"Klar, dass es Spekulationen gibt. Wir diskutieren über viele Spieler. Man muss die Augen offen halten. Grundsätzlich ist das [Werner] ein guter Spieler. Er trifft am laufenden Band", machte "Brazzo" keinen Hehl aus seiner Wertschätzung für den deutschen Nationalspieler.