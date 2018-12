Mourinho stand auf Kandidatenliste des FC Bayern

José Mourinho war einst einer der Trainerkandidaten beim FC Bayern

Bei der Besetzung des Trainerpostens setzt der FC Bayern schon fast traditionell auf große Namen und renommierte Fußballlehrer. Eine Ausnahme bildete Jürgen Klinsmann im Sommer 2008. "Klinsi" brachte zwar den Namen, aber kaum Erfahrung mit. Und trotzdem setzte er sich gegen zwei Trainer durch, die den Weltfußball seit Jahren prägen: Jürgen Klopp und José Mourinho.

Dass die Trainersuche des FC Bayern im Sommer 2008 am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jürgen Klinsmann und Jürgen Klopp war, ist hinlänglich bekannt. Uli Hoeneß ließ sich schließlich vom "Abenteuer Klinsmann", wie er es später nannte, überzeugen. "Dass das ein großer Fehler war, wissen wir nicht erst seit heute", zeigte sich der heutige FCB-Präsident rückblickend selbstkritisch.

Noch bevor der Kandidatenkreis auf Klopp und Klinsmann eingeschränkt wurde, zählte offenbar auch José Mourinho zu den möglichen Trainern des Rekordmeisters. "Bayern München hat sich mit José beschäftigt und erste Gespräche geführt", berichtete der Journalist Raphael Honigstein im Podcast von "BBC Radio".

Letztlich habe sich der Rekordmeister aus zwei Gründen gegen "The Special One" entschieden. "Sie haben nie einen Trainer gewollt, der so überheblich ist. Und sie wollten einen Trainer, der mit einer existierenden Struktur arbeiten kann", so Honigstein.

Mittlerweile gebe es kein Szenario mehr, das Mourinho nach München verschlagen könnte, ist der Journalist überzeugt: "Bayern ist der einzige Klub, der ihm genug Geld bieten könnte. Aber die Überzeugung in München ist, dass er den Klub nicht genug bieten kann." Der Portugiese habe seinen guten Ruf durch fünf, sechs Durchschnittsjahre einfach verspielt, ergänzte Honigstein.